Vier Autos brannten auf dem Güterzug aus. (Polizei Bremerhaven)

Auf dem Anhänger eines Güterzugs sind in Bremerhaven in der Nacht zu Mittwoch vier Autos ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei Bremerhaven wurde das Feuer auf dem abgestellten Güterzug zwischen den Containerterminals 1 und 2 an der Senator-Borttscheller-Straße um kurz nach Mitternacht entdeckt. "Durch das Feuer wurden nicht nur die Pkw in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die Oberleitung beschädigt", erklärte ein Polizeisprecher. Angaben zur Schadenshöhe und Brandursache machte die Polizei nicht.

Am Morgen sorgte dann ein brennender Werkstattcontainer für eine weithin sichtbare Rauchsäule in Bremerhaven. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der 20-Fuß-Container stand in Höhe der Kaiserschleuse im Stadtbremischen Überseehafengebiet. Um ihn herum standen noch weitere fünf Container, wovon mindestens drei mit Fischöl beladen waren. Wegen der großen Hitze sei das Fischöl teilweise ausgelaufen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen. (sei/dpa)