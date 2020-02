Weggeschmissene Lebensmittel liegen in einer Mülltonne. (Christiane Raatz)

Das sogenannte Containern, bei dem noch essbare Lebensmittel beispielsweise aus Abfallcontainern von Supermärkten gefischt werden, soll in Bremen künftig ohne Folgen bleiben. Dafür hat sich die Bürgerschaft während ihrer Sitzung am Mittwoch ausgesprochen. Rein rechtlich gilt das Containern laut Gesetz als Diebstahl.

In Verfahren wegen Diebstahls weggeworfener Lebensmittel wollte die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken bereits im Januar, dass man künftig „wegen Geringfügigkeit“ von einer Strafverfolgung absehe, hieß es in dem Antrag. Eine Ausnahme soll es dabei künftig aber noch geben: Bricht jemand zum Beispiel in eine Lagerhalle ein, um sich weggeworfenes Essen zu beschaffen oder wendet anderweitig Gewalt an, dann soll dies auch in Bremen weiterhin vor Gericht kommen.