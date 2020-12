Auch Lehrer machen seit einigen Jahren Gewalterfahrungen. Die Palette der Taten reicht von Drohung und Nötigung bis zu Körperverletzung. (Oliver Berg)

Nimmt die Gewalt an Schulen weiter zu? Eine im September veröffentlichte bundesweite Umfrage der Demoskopen von Forsa legte diesen Schluss nahe, insbesondere was die Betroffenheit von Lehrern und anderem schulischen Personal angeht. Das für Bremen vorliegende Zahlenmaterial stützt diesen Befund allerdings nicht. Mit dieser Grundaussage hat die Bildungsbehörde jetzt eine entsprechende Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion beantwortet. Klare Tendenzen sind demnach für den Zeitraum 2018 bis 2020 nicht ablesbar.

Die Daten der Behörde lassen sich nach Fällen von Gewalt gegen Schüler und Gewalt gegen Lehrkräfte aufschlüsseln. Demnach meldeten die Schulen im Bremer Stadtgebiet im Zeitraum seit 2018 insgesamt 34 „besondere Vorkommnisse“, bei denen Pädagogen Opfer von Gewalt wurden. Die Meldepraxis der Schulen ist dabei durchaus nicht einheitlich, weshalb auch die Behörde einräumt, dass die Statistik keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Bei der Polizei wurden 27 dieser Taten angezeigt – von Bedrohung und Nötigung bis hin zu Körperverletzung und sexuellen Attacken. Von 2018 auf 2019 sanken die Zahlen, für 2020 sind sie wegen der Pandemie-Bedingungen nicht aussagekräftig.

Die Gewalt unter Schüler stieg dagegen von 2018 auf 2019, soweit man die bei der Polizei verfügbaren Daten zugrunde legt. 23 Mal ermittelten die Beamten 2018 an Schulen, für das Folgejahr kommt die Statistik auf 31 Fälle. Gegenüber dem Berichtszeitraum 2015 bis 2017 ist für die drei Jahre zwischen 2018 und 2020 indes ein Rückgang der aktenkundigen Vorkommnisse festzustellen, zumindest bei der Gewalt unter Schülern. Lehrer wurden dagegen etwas häufiger Opfer von Aggression. Ein uneinheitliches Bild also, das von den Zahlen vermittelt wird – zumal es offenbar auch keine örtliche Konzentration von Gewalterscheinungen an bestimmten Schulen oder in einzelnen Stadtteilen gibt, wenn man der Darstellung der Schulbehörde folgt.

Weiterqualifizierung von Schulsozialarbeitern

Ausführlich legt das Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) in seiner Antwort auf die CDU-Anfrage dar, was gegen Aggression in Bildungseinrichtungen unternommen wird. Stichworte sind der Aufbau schulinterner Krisenpräventionsteams, Fortbildungen durch die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren und die Einbeziehung der Kontaktpolizisten örtlicher Polizeireviere, wenn es um die gezielte Ansprache problematischer Schüler und unkooperativer Eltern geht. Geplant ist aktuell, Schulsozialarbeitern ab Sommer 2021 eine einjährige berufsbegleitende Weiterqualifizierung zu sogenannten „Coolness-Trainern“ zu ermöglichen. Diese Zusatzausbildung soll die Fähigkeit verbessern, mit gewalttätigen Schülern an einer Verhaltensänderung zu arbeiten.

Dass Gewalt insbesondere gegenüber Lehrkräften von den Schulleitungen totgeschwiegen wird, gehört nach Darstellung der Bildungsbehörde inzwischen der Vergangenheit an. Es sei gelungen, dieses Thema „aus der Tabuzone zu holen“, hält sich das Ressort zugute.