Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft vom Mai 2019 muss nicht wiederholt werden. Das hat der Staatsgerichtshof entschieden, und darüber ist auch Corinna May nicht unglücklich. Die Sängerin hatte vor dem Verfassungsgericht Beschwerde eingelegt, weil sie sich als Blinde bei der Ausübung ihres Wahlrechts beeinträchtigt sieht. Politischer Natur war ihr Anliegen nicht, das hatte sie schon in der Verhandlung Anfang Juli beteuert. „Ich wollte, dass sich die Dinge bessern“, sagte Corinna May.

Die fünf Richter des Staatsgerichtshofs kamen jedoch einhellig wie zuvor im November 2019 auch schon das Wahlprüfungsgericht zu dem Schluss, dass die Dinge, also die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten blinder und sehbehinderter Menschen, gar nicht so schlecht stehen. Die Beschwerde sei abgewiesen worden, erklärte Peter Sperlich, Präsident des Staatsgerichtshofs, weil bei der Bürgerschaftswahl nicht gegen die Vorgaben der Landeswahlordnung, die blinden und sehbehinderten Menschen die Ausübung ihres Wahlrechtes ermöglichen soll, verstoßen worden sei.

May hatte unter anderem angeführt, dass die Wahlbenachrichtigung nicht blindengerecht ist – ohne die Hilfe ihres Mannes, der „Claus mit C“ als Namen führt, kann sie sie nicht lesen. Auch die Ausfüllhilfe für die Wahlbögen, eine Schablone mit Hinweisen in Braille, sei sehr kompliziert in der Anwendung. Überdies war die Sängerin, die 2002 beim Eurovision Song Contest für Deutschland angetreten war, am Wahltag in ihrem Wahllokal in Bremen-Nord abgewiesen worden: Die Wahlhelfer hatten „Claus mit C“ nicht als ihre Hilfsperson zugelassen.

„Denen von Ihnen erhobenen Vorwürfen fehlt es an Substanz, sie sind pauschale Vermutungen und zu wenig konkret“, sagte dagegen Sperlich, als er das Urteil begründete. „Das genügt nicht, um die Integrität des Wahlergebnisses anzufechten.“ Allerdings sah es auch das Gericht so, dass die Teilnahme an Wahlen für Blinde und Sehbehinderte mit einem erhöhten Aufwand verbunden sind. Dieser sei allerdings zumutbar, die besondere Fürsorge, die die Landesverfassung behinderten Menschen garantiert, erfüllt.

May hofft auf Bundesverfassungsgericht

Corinna May und ihr Mann hoffen nun auf das Bundesverfassungsgericht (BVG) in Leipzig. Was die Bürgerschaftswahl angeht, werden sie dort voraussichtlich abgewiesen werden. „Nach aktueller Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes sind ausschließlich die Staatsgerichtshöfe zuständig“, sagt Gerichtssprecher Friedemann Traub. Gegen das aktuelle Urteil sind demzufolge keine weiteren Rechtsmittel möglich. Aber in Leipzig liegt schon die Beschwerde Mays gegen die Europawahl 2019, die in Bremen am Tag der Bürgerschaftswahl stattgefunden hatte.

Unabhängig von dem Ausgang dieser Beschwerde will May weiter für mehr Barrierefreiheit kämpfen. „Ich stoße in meinem Leben immer wieder an Grenzen, von denen ich meine, dass sie nicht nötig sind“, sagt May. „Ich bin ein Mensch, der seine Selbstständigkeit liebt.“ Was sie nervt, seien oft die kleinen Dinge im Alltag. Wenn Internetseiten nicht auch für Blinde nutzbar sind zum Beispiel, oder wenn bei Renovierungen von öffentlichen Gebäuden nicht daran gedacht wird, die taktilen Streifen für die Orientierung wieder anzubringen. Oder wenn Baustellen auf Gehwegen so abgesperrt sind, dass sie für blinde Menschen Stolperfallen darstellen. Der ­WESER-KURIER hatte vor kurzem über einen Mann berichtet, der über einen umgekippten E-Roller gestürzt war und sich dabei schwer verletzt hatte. „Viele Blinde in meinem Umfeld sagen: ,Das ist dann halt so‘“, sagt May. „Sie resignieren. Auch ich werde nicht alles ändern. Aber ich setze mich dafür ein, dass es besser wird.“

Neben Mays Beschwerde hat der Staatsgerichtshof noch eine zweite abgewiesen. Ein Mann hatte argumentiert, durch die Software bei der Zählung der Stimmen würde die Grundlage der Öffentlichkeit einer Wahl verletzt, weil unter anderem Systemfehler oder Manipulationen von der Wahlvorständen oder der Öffentlichkeit unbemerkt bleiben könnten. Das Gericht urteilte, die Vorschriften zur elektronischen Stimmenauszählung seien gesetzeskonform.