Seit dem 31. Juli werden Passagiere am Flughafen auf das Coronavirus getestet. (Frank Thomas Koch)

Seit Ende Juli können sich Passagiere am Flughafen auf das Coronavirus testen lassen – unabhängig davon, ob sie aus einem Risiko- oder einem Nicht-Risikoland landen. Die bundesweite Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten ist seit vergangenem Sonnabend in Kraft. Am 31. Juli hat das Gesundheitsamt die erste Teststation in Terminal 1 am Airport in Betrieb genommen. Inzwischen wurde eine zweite Teststrecke im ehemaligen Ryanair-Terminal eingerichtet.

„Seit Ende Juli wurden Tests bei insgesamt 2500 Passagieren, die direkt aus einem Risikogebiet oder über ein Drehkreuz in Bremen gelandet sind, sowie von Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten vorgenommen. Acht Abstriche sind positiv ausgefallen“, sagt der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Lukas Fuhrmann, dem WESER-KURIER. Sechs der positiv Getesteten kommen demnach aus Niedersachsen, zwei aus Bremen. Dieses Verhältnis entspricht laut Fuhrmann auch der Gesamtheit der bislang Getesteten: Etwa ein Drittel komme aus Bremen. „Insgesamt hat sich das Testverfahren am Flughafen gut eingespielt und die Akzeptanz ist groß, auch bei Passagieren aus Nicht-Risikogebieten“, sagt der Behördensprecher. Bis etwa 22 Uhr sei die Teststelle am Flughafen jeweils in Betrieb.

Mehr zum Thema Vertrag läuft zunächst aus Bremer Corona-Ambulanz vor möglichem Umzug Die Corona-Ambulanz an der Messe Bremen muss sich wohl einen neuen Standort suchen: Der Vertrag ... mehr »

Einer dieser Rückkehrer ist Peter L., dessen richtiger Name der Redaktion bekannt ist. Der Bremer ist am Sonnabendmorgen mit einer Maschine aus Mallorca am Airport gelandet, die spanische Insel ist nicht als Risikogebiet eingestuft. „Ich wollte mich trotzdem testen lassen und habe mich an der Teststrecke angestellt. Andere Passagiere waren nicht zu sehen“, berichtet er. Ein Mitarbeiter habe ihn darauf hingewiesen, dass zuvor eine Maschine aus dem türkischen Izmir gelandet sei und daher mit einer längeren Wartezeit gerechnet werden müsse. „Um dies abzukürzen, könnten wir auch zur Corona-Ambulanz an der Messe gehen“, so der Tipp des Mitarbeiters laut dem Leser. Um sicherzugehen, dass die Teststelle auch geöffnet ist, recherchierte der Bremer im Internet und landete auf der Seite des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno), der die Ambulanz betreibt. „Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr“ war am Dienstagnachmittag noch auf der Internetseite zu lesen.

Kurz vor 10 Uhr stand der Bremer vor verschlossenen Türen der Messehallen 5 und 6, in denen sich die Corona-Ambulanz befindet: „Ein Schild an einer Glasscheibe informierte darüber, dass die Corona-Ambulanz montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr geöffnet ist. Plus den Zusatz: An Wochenenden, Sonn- und Feiertags ist die Corona-Ambulanz geschlossen.“ Außer ihm seien noch andere Menschen vor Ort gewesen, die sich ebenfalls in der Ambulanz hätten testen lassen wollen. „Der Weg dorthin ist das eine, das mag auch ärgerlich sein. Mir geht es aber um Information und Kommunikation“, sagt der Leser. „Wenn man möchte, dass sich möglichst viele Menschen, in diesem Fall Reiserückkehrer, auch freiwillig testen lassen, ist das eine wesentliche Voraussetzung.“ Sei die Ambulanz geschlossen, dürfe niemand dorthin geschickt werden und alle Quellen, bei denen sich Bürger informierten, müssten auf dem aktuellen Stand sein.

Kommunikation über die Schließung war „alles andere als optimal“

Auf Nachfrage bei der Gesundheitsbehörde bestätigt deren Sprecher: „Die Corona-Ambulanz war an vergangenen Wochenenden geschlossen, weil die Zahl der Tests deutlich abgenommen hat. Ab kommendem Wochenende ist sie sonnabends wieder von 9 bis 15 Uhr geöffnet, montags bis freitags sind die Öffnungszeiten ebenfalls von 9 bis 15 Uhr.“ Die Kommunikation über die Schließung an Wochenenden sei „alles andere als optimal“ gelaufen. Fuhrmann: „Es darf nicht passieren, dass unterschiedliche Öffnungszeiten kursieren und Leute dann dorthin geschickt werden.“

Zumal die Ambulanz an der Messe eine Säule bei den Reiserückkehrer-Tests sein soll – aktuell wegen der Sommerferien, aber auch darüber hinaus. In der Messe-Ambulanz sollen etwa Einreisende, die per Bus, Bahn oder Auto aus einem Risikogebiet nach Bremen kommen, abgestrichen werden. Für sie gilt die bundesweite Testpflicht. Aber auch Rückkehrer aus ausländischen Nicht-Risikogebieten können sich laut Fuhrmann in der Messe vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen – einen Überweisungsschein vom Gesundheitsamt benötigten sie dafür nicht. „Man kann vorher beim Bürgertelefon 115 anrufen oder auch einfach zur Messe-Ambulanz gehen und möglichst einen Reisenachweis mitbringen“, so Fuhrmann. Dies gelte für jeden, der in Bremen nach einer Reise ankomme.

Mehr zum Thema Kommentar über Corona-Tests Kein Wirrwarr Die Akzeptanz von verpflichtenden und freiwilligen Corona-Testangeboten in der Bevölkerung hängt ... mehr »

Die Behörde will nun auch weitere Internetseiten prüfen, auf denen sich Bremer oder Bremen-Besucher nach Corona-Tests, Teststationen und anderen Angaben rund um das Infektionsgeschehen erkundigen, und diese bei Bedarf auf aktuellen Stand bringen: Seiten, die von der Behörde oder dem Gesundheitsamt betrieben werden, aber auch externe Angebote.

Peter L. hat sich nicht abschrecken und bei seinem Hausarzt testen lassen, den Abstrich dann privat bezahlt: „Ich wollte wissen, ob ich infiziert bin. Für mich selbst, aber auch, um andere nicht zu gefährden, sollte ich infiziert sein.“ Das Testergebnis sei negativ ausgefallen. Die Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten sind kostenlos. Für Letztgenannte besteht die Möglichkeit bis zu 72 Stunden nach der Einreise, informiert das Gesundheitsamt.