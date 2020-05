Immer mehr Klagen und Petitionen: Offenbar wachsen die Ungeduld und der Ärger über Vorschriften, die nicht immer als nachvollziehbar und transparent empfunden werden. (Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de)

Die Klagen und Petitionen kommen von Privatleuten, Einzelhändlern, Gastronomen, in einem Fall auch vom Inhaber einer Fahrschule – sie alle sind in Bremen gerichtlich oder mithilfe des Beschwerderechts in der Bürgerschaft gegen die behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorgegangen. Und es werden immer mehr, die das tun. Offenbar wachsen die Ungeduld und der Ärger über Vorschriften, die nicht immer als nachvollziehbar und transparent empfunden werden.

„Dem Parlament liegen mittlerweile rund 20 Petitionen vor, Tendenz steigend“, erklärt Dorothee Krumpipe. Zunächst sei es in erster Linie um die Schulschließungen und Abiturprüfungen gegangen. Dann um das Maß der späteren Lockerungen. Nachdem zum Beispiel die Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmittel eingeführt wurde, sieht ein Petent keinen Grund mehr für die weiteren Regulierungen. „Es gibt die Beschwerde einer Ladeninhaberin, die öffnen wollte, als es noch nicht wieder erlaubt war“, so Krumpipe. Andere Antragsteller zielen darauf ab, wieder Sport treiben zu dürfen, auch in Fitnessstudios. Ein Petent fordert angesichts der Corona-Krise mehr Geld für das Pflegepersonal.

Die Zahl der Fälle, die in Bremen vor Gericht gelandet sind, liegt bei mehr als 40, wie eine Anfrage bei den Verwaltungsgerichten und beim Amtsgericht ergab. Jedes Mal wurden die Anträge abgewiesen. In mehreren anderen Bundesländern waren die Klagen oder Eilanträge dagegen ab und an von Erfolg beschieden. Die Richter urteilten nach den ersten Lockerungen der Auflagen differenzierter.

Ein muslimischer Verein aus Niedersachsen, der für seine 1300 Mitglieder das Recht auf Freitagsgebete im Ramadan erstreiten wollte, konnte sich beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg nicht durchsetzen, wohl aber beim Bundesverfassungsgericht. Die höchsten Richter sahen bei einem kompletten Verbot religiöser Zusammenkünfte die Glaubensfreiheit nicht angemessen berücksichtigt.

Es gibt darüber hinaus Entscheidungen der Gerichte in Bayern und Berlin gegen das Verkaufsverbot für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern. Auch in Bremen hatten Warenhäuser beantragt, komplett öffnen zu dürfen. Bislang ohne Erfolg. „Die grundsätzliche Begrenzung der Verkaufsfläche von Einzelhandelsbetrieben auf 800 Quadratmeter ist verhältnismäßig“, entschied das Bremer OVG. In Hessen schließlich erreichte ein Vater, dass seine Tochter noch nicht wieder zur Schule muss – die Richter teilten seinen Einwand, dass es rechtswidrig sei, wenn Viertklässler zurück müssten, Fünftklässler aber nicht.

Das Bremer Verwaltungsgericht war bisher in 21 Fällen mit den Folgen von Corona befasst. Mal wollte jemand die Eröffnung der Corona-Anlaufpraxis in Bremerhaven verhindern. Mal ging es um die Schließung eines Fliesenmarktes. Mal um ein Autohaus. Es haben Angehörige geklagt, die ein Besuchsrecht für die Mutter im Heim erwirken wollten. Und als ein Discjockey im Innenhof einer Großsiedlung Platten auflegen wollte, um die Bewohner zu erfreuen, landete auch das vor Gericht, weil es eine Beschwerde gab.

Der Discjockey durfte am Ende Musik machen. Das hatte binnen einer Stunde das Amtsgericht entschieden, an das der Fall überwiesen worden war. Diese Instanz wird in den nächsten Monaten wohl mit den meisten Corona-Facetten beschäftigt sein. „Das muss man erwarten“, bestätigt Gerichtssprecherin Cosima Freter. Als Beispiel nennt sie Mietstreitigkeiten. „Wenn die Stundungsfrist abgelaufen ist und trotzdem nicht gezahlt wird.“ Oder die Beiträge fürs Fitnessstudios, die abgebucht werden, obwohl die Mitglieder nicht trainieren können. Oder die vielen Insolvenzen, die es unweigerlich geben werde.

Das Familiengericht sei bisher noch nicht auf den Plan gerufen worden, um bei der in Corona-Zeiten viel beschworenen Gefahr von Gewalt in Familien einzuschreiten. Es habe auch noch keine Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot gegeben. Für Freter ist das aber nur eine Frage der Zeit: „Das wird wahrscheinlich auf dem Verwaltungsweg zu uns sein.“

Beim OVG in Lüneburg sind es nach eigenen Angaben bisher 72 Corona-Verfahren. Gerichtssprecher Heiko Leitsch bezeichnet die Lage als „sehr dynamisch“. Der große Schwung sei in den vergangenen drei Wochen gekommen. Am Dienstag hat das OVG einen Beschluss zur Maskenpflicht getroffen und sich dafür entschieden, sie beizubehalten. Allerdings betonen die Richter, dass der Ausgang im Hauptverfahren aus ihrer Sicht offen sei. Die Mund-Nasen-Bedeckung könne zwar geeignet sein, den Schutz vor dem Coronavirus zu erhöhen. Ob diese Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen sei, wie das Gesetz vorschreibe, könne aber nicht ohne Weiteres festgestellt werden.