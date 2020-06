Das Personal sowie sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf das Virus getestet. Die Ergebnisse werden für Donnerstag erwartet. (Fernando Souza)

Sieben Bewohner eines Übergangswohnheims für Geflüchtete in der Bremer Innenstadt sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Sozialressort am Mittwoch mit. Das Gesundheitsamt habe mit einem Aufnahme- und Verlegungsstopp für das gesamte Wohnheim reagiert. Außerdem seien das Personal sowie sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner auf das Virus getestet worden. Die Ergebnisse werden für den heutigen Donnerstag erwartet. Zwei der infizierten Personen seien inzwischen in externen Appartements untergebracht worden.

Die übrigen Infizierten sowie sechs Kontaktpersonen stünden bis Mitte der kommenden Woche in der Einrichtung selbst unter Quarantäne. Wie es von Seiten der Behörde weiter heißt, sind außerdem zehn weitere Corona-Tests ohne Befund geblieben. Die Getesteten hätten zumindest gelegentlich näheren Kontakt zu den bekannten infizierten Personen gehabt. Derzeit leben demnach 107 Menschen verteilt auf sechs Flure in dem Übergangswohnheim, darunter sowohl Alleinstehende als auch Familien. Die Einrichtung ist für insgesamt 150 Menschen ausgelegt.