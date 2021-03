Bremens Landesdatenschutzbeauftragte Imke Sommer. (CHRISTIANE MESTER)

Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht, auch wenn „der Digitalisierungsschub, den wir in der Pandemie erleben, grundsätzlich sogar eine Chance für den Schutz personenbezogener Daten bedeuten“ könne, wie die Landesdatenschutzbeauftragte Imke Sommer sagt. Sowohl im Gesundheits- als auch im Arbeits- und Schulbereich seien den Datenschutzaufsichtsbehörden 2020 „viele digitale Datenschutzverletzungen und zahlreiche datenschutzrechtlich nicht durchdachte Geschäftsideen“ untergekommen.

Die Bremer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sprach am Freitag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts von einer „übergriffigen digitalen Goldgräberstimmung“, der man mit der „Ruhe des Rechtsstaats“ begegnen müsse. Allein 21 Beschwerden über offen zugängliche Gästelisten in Restaurants hätten ihre Behörde erreicht. In einem Fall habe eine Servicekraft die hinterlassene Mobilfunknummer eines Gastes zur Kontaktaufnahme genutzt. Die Verwendung der Daten auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes ist den Behörden vorbehalten, jede andere Nutzung verboten. „Einige Datenpannenmeldungen bezogen sich auf einen Hackerangriff, der auf eine digitale Version der Gästelisten im Gastronomiebereich gerichtet war.“ Die Ermittlungen liefen noch.

Beschwerden, dass das Ordnungsamt bei Quarantänekontrollen Gesundheitsdaten gegenüber der Nachbarschaft offenbart habe, „ließen sich nicht aufklären“, wie Imke Sommer unterstrich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieben nur in Rufweite, um zu klären, ob Quarantänebeschränkungen eingehalten werden. „Wenn man nicht sehr schlau formuliert, können die Nachbarn das gewahr werden“, sagte sie. Die mit der Überprüfung Betrauten seien geschult. Im Zweifelsfall könne man, um auf Nummer sicher zu gehen, was die sensiblen Gesundheitsdaten betrifft, ein Telefongespräch vereinbaren.

Auch auf das Gastronomie-Beispiel bezogen, sagte Bremens oberste Datenschützerin: “Digitalisierung ist eine gute Sache für den Datenschutz und gut gemacht viel besser als so eine Zettelwirtschaft“, wie sie in Restaurants geherrscht habe, wo die Listen dann vier Wochen sicher aufbewahrt werden müssten. „Ich kann jedem einen Schredder nur empfehlen.“ Mit der geübten Praxis, Namen und entweder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu hinterlegen, nicht aber die Anschrift, habe Bremen den richtigen Weg genommen, sagte Sommer. „Es darf nicht nach anderen Daten gefragt werden als denen, die erforderlich sind, um das legitime Ziel zu erreichen. Dabei geht es immer darum, die mildeste Maßnahme zu treffen.“ Die Gastwirte brauchten Sicherheit. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen.“ Umso wichtiger sei die Nutzung der Corona-App.

Grundsätzlich, so Imke Sommer, habe sich der Tätigkeitsschwerpunkt ihrer Behörde 2020 „bei etwa gleichbleibendem Beschwerde- und Beratungsaufkommen deutlich in Richtung auf Themen im Pandemiekontext“ verschoben. Insgesamt erreichten demnach 544 Beschwerden und 494 Beratungsanfragen die Datenschützerin. „Der Eindruck jedenfalls, dass Datenschutz im Moment vieles verhindere, ist falsch.“ Im Pandemie-Kontext seien sehr viel mehr Daten übermittelt worden als zuvor. „Meine Sorge ist, dass wir uns daran gewöhnen zu sagen, mit wem wir wann in einem Raum waren“, sagte Imke Sommer. „Im Moment ist das auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes okay. Aber die vielen Datenübermittlungen müssen hinterher aufhören. Man muss allen Grundrechten so weit wie möglich zur Geltung verhelfen. Und dazu gehört der Datenschutz.“