Laut "buten un binnen" gibt es in Bremerhaven einen Corona-Fall. (Felix Kästle/dpa)

In Bremerhaven hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet „buten un binnen“. Näheres wollte die Bremerhavener Behörden zum Fall nicht sagen. Am Freitag hatte die Bremer Gesundheitsbehörde den vierten Corona-Fall in Bremen bestätigt. Bei der Erkrankten handelt es sich um die Ehefrau eines Mannes, der am Dienstag positiv getestet worden war. Beide waren im Skiurlaub in Norditalien. (mmi)