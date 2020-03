Der Mann wurde routinemäßig auf das Coronavirus überprüft. Der Test fiel positiv aus. (Felix Kästle/dpa)

Bremerhaven hat einen Corona-Fall gemeldet. Laut Angaben der Behörden handelt es sich um einen Mann aus Bayern, der sich für eine Fortbildung in Bremerhaven aufhielt. Während des Lehrgangs zeigte er keine Symptome des Coronavirus. Der Mann hatte sich zuvor in der Region Südtirol aufgehalten. Inzwischen sei er wieder in seiner Heimat, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Behörden gehen nicht von weiteren Ansteckungen in Bremerhaven aus. Kontaktpersonen des Mannes wurden festgestellt.

Am Freitag hatte die Bremer Gesundheitsbehörde den vierten Corona-Fall in Bremen bestätigt. Bei der Erkrankten handelt es sich um die Ehefrau eines Mannes, der am Dienstag positiv getestet worden war. Beide waren im Skiurlaub in Norditalien.

In unserem Liveblog zum Coronavirus halten wir Sie auf dem Laufenden. (mmi)

+++Dieser Text wurde um 12.08 Uhr aktualisiert+++