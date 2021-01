Ob Tablet, Laptop oder Notebook für den Distanzunterricht: Pro Gerät gibt es eine pauschale Zuwendung von 535 Euro. (Sebastian Gollnow / dpa)

Bislang warteten die nicht-staatlichen Schulen vergebens auf Mittel, die sie aus dem Bremen-Fonds des Landes erhalten sollten, um Tablets für den Distanzunterricht zu beschaffen. Doch nun soll den Versprechungen vom Oktober konkrete Hilfe folgen. Am Mittwoch schickte das Referat Informationstechnik der Bildungsbehörde eine entsprechende Mail an alle 20 Schulen in freier Trägerschaft.

Danach können die Schulen eine pauschale Zuwendung von 535 Euro pro Schülerin oder Schüler beantragen, um „schulgebundene, mobile Endgeräte“ für den digitalen Unterricht zu beschaffen. Darunter fallen Laptops, Notebooks und Tablets, aber ausdrücklich keine Smartphones. Bedürftigen soll besonders schnell geholfen werden: Für sie bietet die Bildungsbehörde wahlweise statt der pauschalen Zuwendung auch direkt ein iPad (128 Gigabyte, WLAN) aus ihrer zentralen Beschaffung an. Anspruch darauf haben nur Kinder und Jugendliche aus Haushalten, die entweder Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

Lange Lieferzeiten

Für allen anderen Schülerinnen und Schüler gibt es ausschließlich die Zuwendungspauschale. Das heißt, sie werden noch einige Zeit auf ihre Tablets warten müssen, selbst wenn die Antragsunterlagen – die der Mail angehängt waren – zügig bearbeitet werden. „Bitte beachten Sie, dass die herstellerseitigen Lieferzeiten insbesondere für iPads derzeit 8-10 Wochen betragen“, heißt es in der Behörden-Mail an die freien Schulen. Ein schnellerer oder preiswerterer Bezug von iPads oder anderen Endgeräten sei auch über die zentrale Beschaffung der Bildungssenatorin nicht möglich. Die Schulen, an denen fast 6900 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, sollten sich deshalb „bitte direkt an die einschlägigen Handelspartner“ wenden.