Das Gesundheitsressort Bremen führte eine Erhebung zwischen Februar und August zur Erfassung der Corona-Infektionen in der Handelsstadt durch. (PETRA STUBBE)

Die wichtigste Erkenntnis, die aus der neuen Statistik des Gesundheitsressorts über Corona-Infektionen in Bremen hervorgeht, lautet: Das Virus hat sich überall in der Stadt verbreitet, und zwar weitgehend gleichmäßig. Die Abweichungen zwischen den einzelnen Postleitzahlbereichen, auch wenn sie relativ groß erscheinen, seien insgesamt gesehen gering, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Erfasst wurden in der Erhebung Infektionen zwischen dem 29. Februar und dem 27. August. Aus Datenschutzgründen erhält das Gesundheitsressort die Statistiken des Gesundheitsamtes anonymisiert nach Postleitzahlen.

Insgesamt bewegen sich die Zahlen, die aufgrund besserer Vergleichbarkeit pro 1000 Einwohner gerechnet wurden, zwischen 1,5 wie im Gebiet Oberneuland und dem Blockland und 4,3 in der Neustadt. Der Durchschnittswert für Bremen liegt stadtweit bei rund 3,3 Fällen pro 1000 Einwohner, das belegen auch die Daten des Robert-Koch-Instituts.

Ausreißer Vegesack

Einen deutlichen Ausreißer nach oben gibt es in Vegesack: Dort liegt der Wert bei 17. „Da schlägt sich der Ausbruch nieder, den es im April in der Zentralen Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge gegeben hat“, sagt Fuhrmann. In der Einrichtung an der Lindenstraße hatten sich damals knapp 200 Bewohner mit dem Virus infiziert. Nach Protesten und Demonstrationen gegen die Belegung hatte der Koalitionsausschuss beschlossen, dass diese auf 250 Bewohner gesenkt wird.

„Ansonsten sieht man deutlich, dass das Virus nicht mit räumlichen Strukturen zusammenhängt“, sagt Fuhrmann. „Das ist auch das, was wir erwartet haben.“

(Grafik Weser Kurier)

Das Ressort arbeitet ihm zufolge mit der Datenbasis, um frühzeitig erkennen zu können, wenn sich ein Gebiet zu einem möglichen Hotspot entwickelt. „Es ist aber auch gefährlich, sich anhand eines niedrigen Werts im eigenen Wohnortbereich in Sicherheit zu wiegen“, warnt der Sprecher. Denn: Die Zahlen geben nur den Wohnort der Infizierten an, nicht aber den Ort der Infektion.

Es sei zwar denkbar, dass sich in dichter besiedelten Postleitzahlbereichen wie der Neustadt mehr Menschen beispielsweise in einem Supermarkt infizieren als im Blockland, sagt Fuhrmann. Nachweisbar ist es allerdings nicht. „Bei den geringen Zahlen insgesamt ist das sehr spekulativ.“

Im Moment hat das Gesundheitsamt 485 Fälle dokumentiert, bei denen die Infizierten keine Angaben dazu machen konnten, wo sie sich angesteckt haben könnten. Hinzu kommen die Urlauber aus dem Ausland, die bundesweit derzeit für einen großen Teil der Neuinfektionen sorgen.