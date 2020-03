Nur noch einige wenige Menschen halten sich am Strand von Palma auf, im Hintergrund ist die geschlossene Kathedrale zu sehen, (Clara Margais /dpa)

Die Coronavirus-Krise trifft Reisende und die Tourismusbranche besonders hart. Der Reiseverkehr kommt wenige Wochen vor Beginn der Osterzeit weitgehend zum Erliegen. Mehrere Veranstalter, darunter Branchenprimus Tui, sagten Reisen ab, einige Fluggesellschaften stellen vorerst den Betrieb ein.

Der weltgrößte Touristikkonzern Tui sagte bis auf Weiteres Pauschalreisen, Kreuzfahrten und den Hotelbetrieb ab und setzt das Reiseprogramm bis einschließlich 27. März aus. „Im Moment befinden wir uns alle in einer nie da gewesenen Ausnahmesituation. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, alle Urlauber wieder zuverlässig nach Hause zu bringen“, sagte Marek Andryszak, Vorsitzender der Tui-Deutschland-Geschäftsführung. Viele Rückflüge würden regulär durchgeführt. Kunden, die bereits Reisen etwa für die Sommermonate gebucht haben, müssen sich vorerst gedulden – eine kostenfreie Stornierung sei derzeit nicht möglich, sagte ein Tui-Sprecher. Man gehe aber davon aus, den Betrieb in einigen Wochen wieder starten zu können.

Der Konzern aus Hannover will außerdem einen Sparkurs wegen der wirtschaftlichen Schäden durch die Ausbreitung des Covid-19-Erregers einschlagen und beim Bund Staatshilfen als Überbrückung beantragen. An der Börse brach die Tui-Aktie um zeitweise mehr als ein Drittel ein. Die FTI Group sagte alle Reisen bis Ende März ab und beantragte Staatsgarantien. Studiosus streicht alle Termine bis Ende März. Bei Wikinger Reisen gilt der Stopp bis Ende April.

Geltenden Stornoregelungen sind für eine Großkrise nicht geeignet

Der Reiseverband DRV forderte von der Bundesregierung weitere Hilfen für die Branche. Kunden hätten rechtlich Anspruch auf die Erstattung des gezahlten Reisepreises oder der Anzahlung.„Die geltenden Stornoregelungen im deutschen Reiserecht sind für eine derartige Großkrise nicht geeignet“, sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. Die Provisionen für Reisebüros und Stornokosten für Veranstalter müssten im Rahmen einer Beihilfe ausgeglichen werden.

An deutschen Airports läuft der Betrieb deutlich eingeschränkt, wie mehrere Flughäfen mitteilten. Grund sind immer neue Einreisebeschränkungen in verschiedenen Ländern und Flugabsagen der Gesellschaften. So streicht Europas größter Billigflieger Ryanair sein Flugprogramm um bis zu 80 Prozent zusammen. Die österreichische Tochter Lauda stellt den Flugbetrieb bis 8. April ein. Die British-Airways-Mutter IAG kündigte an, die Kapazität im April und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mindestens 75 Prozent zu kürzen. Zu dem Konzern gehören auch die Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level.

Die Lufthansa streicht ihr Angebot weiter zusammen. So soll nur noch jeder zehnte geplante Fernflug stattfinden und ungefähr jede fünfte Nah- und Mittelstreckenverbindung. Die Tochter Austrian Airlines (AUA) will ihren regulären Flugbetrieb an diesem Donnerstag (19. März) bis 28. März einstellen. Auch der Ferienflieger Condor streicht sein Angebot in wichtige Ferienziele wie die USA, Karibik und Türkei zusammen. Das Unternehmen schickt in diesen Tagen noch Flugzeuge in die Zielgebiete, um Urlauber zurückzuholen. Kreuzfahrten finden nicht mehr statt.

Mittlerweile haben auch fast alle weltweit tätigen Kreuzfahrtreedereien ihre Reisen bis auf Weiteres abgesagt, einige sogar bis Ende Mai 2020. So laufen seit dem vergangenen Wochenende bei Carnival Cruise, Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line und MSC Cruises und deren Tochtergesellschaften wie Aida Cruises, Costa oder Tui Cruises keine Kreuzfahrtschiffe mit Urlaubern an Bord mehr aus. Aida Cruises hat mittlerweile das rund 2200 Passagiere fassende Kreuzfahrtschiff „Aida Mar“ ohne Passagiere von Hamburg nach Bremerhaven überführt, wo das Schiff am Südende des Columbusbahnhofs nun zeitweise aufgelegt wird. Dabei bleibt die Crew vollständig an Bord. In Hafenkreisen rechnet man die nächste Zeit in der Seestadt mit weiteren Aufliegern – also Schiffe, die zeitweise außer Betrieb genommen werden.