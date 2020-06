Die möglichst rasche Umsetzung einer Teststrategie für Bremen wird vom Corona-Krisenstab für notwendig gehalten. (Britta Pedersen/dpa)

Ist der Corona-Krisenstab des Landes ausreichend in die Entscheidungen der politischen Akteure eingebunden? Greifen die Senatsressorts tatsächlich auf seine Expertise zurück? Darüber gibt es offenbar unterschiedliche Ansichten, auch innerhalb des Gremiums.

Mitte März, als die Dramatik der Corona-Krise voll ins Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit trat, rief der Senat den Krisenstab ins Leben. Er besteht aus gut zwei Dutzend Vertretern von Polizei, Feuerwehr und Senatsressorts und ist gewissermaßen der Maschinenraum der Corona-Abwehr in Bremen. An seinem Sitz in den Räumen der Feuerwache 1 am Wandrahm laufen Daten über die Entwicklung der Lage zusammen. Dort gibt es auch eine sogenannte Taskforce, die eingreifen soll, falls sich das Corona-Geschehen örtlich zuspitzt. Der Krisenstab ist für die politischen Entscheidungsträger in der Landesregierung also sowohl Informationsquelle als auch Handlungsinstrument.

Klarere Anbindung an Entscheidungsgremium gefordert

Vor wenigen Tagen hielten die Mitglieder einen internen Workshop ab, um eine Zwischenbilanz ihrer Tätigkeit zu ziehen. Die Auswertung enthält Licht und Schatten. Sich selbst attestiert das Gremium unter anderem „zielorientiertes, effizientes Arbeiten“, eine „klare Stabsstruktur“ und die „Einbindung unterschiedlicher Fachexpertisen“. Aber es kommen auch Defizite zur Sprache. Angemahnt werden unter anderem eine „klarere Anbindung an Entscheidungsgremien“, „mehr politisch-strategische Lagedarstellung und Diskussion“ sowie „Klarheit der Funktion des Krisenstabes im Verhältnis zu Politik und Ressorts“.

In der punktuellen Kritik kommt das Unbehagen einiger Mitglieder des Krisenstabs über die – ihrer Ansicht nach – unzureichende Integration in das Corona-Management des Senats zum Ausdruck. Der Stab liefert zwar tägliche Lageberichte und schreibt nach jeder Sitzung ein Protokoll. Doch ob diese Arbeitsergebnisse von der Politik tatsächlich zur Kenntnis genommen werden, daran haben einige Krisenstäbler Zweifel. Im Wettrennen der Senatsressorts um die nächste Lockerung gehe die Expertise des Krisenstabes unter.

Geäußert wird diese Kritik indes nur hinter vorgehaltener Hand. „Man hat es versäumt, uns ein klares Mandat mitzugeben“, sagt ein Mitglied des Stabes. Es gebe auch Defizite in der Zusammenarbeit mit einzelnen Senatsressorts. So rede man seit Wochen mit der Gesundheitsbehörde über die konkrete Umsetzung einer Corona-Teststrategie für das Land, um Verbreitungswege des Virus analysieren zu können. Dieses Projekt komme viel zu langsam voran. Auch von einer „Parallelwelt“ ist die Rede. Es gebe keinen strukturierten Prozess, in dem die Erkenntnisse des Krisenstabes in die Entscheidungsgrundlagen der Politik einfließen.

Senatssprecher Christian Dohle sieht Sinn und Zweck des Krisenstabes durch die Workshop-Ergebnisse nicht infrage gestellt. Aus Sicht der Landesregierung leiste der Apparat „eine sehr gute Arbeit“. Wenn es bei einzelnen Projekten wie der Teststrategie Umsetzungsprobleme gebe, liege das daran, dass Teile des Behördenapparats in der Corona-Krise schlicht an ihr Limit stoßen. „Das Gesundheitsressorts etwa arbeitet seit Wochen wirklich am Anschlag“, so Dohle. Er kündigt an, dass die Teststrategie am kommenden Dienstag den Senat beschäftigen wird.