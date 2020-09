729 Menschen sind bis Dienstag in Bremen und Niedersachsen offiziell am Corona-Virus Covid-19 gestorben. Doch die inneren Organe der Leichen wurden fast nie untersucht – obwohl Ärzteverbände schon lange fordern, bei diesen Toten Obduktionen so häufig wie möglich vorzunehmen. „Im besten Fall ließen sich daraus weitere Therapie-Optionen ableiten“, erklärt Karl-Friedrich Bürrig, Präsident des Bundesverbandes der Pathologen. „Darin besteht der Wert der Obduktion für die Lebenden.“

So haben vor einem Monat Pathologen aus dem ganzen Bundesgebiet Umfrageergebnisse aus 68 Instituten vorgelegt: Danach waren drei von vier Corona-Toten an und nicht bloß mit dem Virus gestorben. Zudem erkannte man, dass nicht nur die Lungen betroffen waren, sondern über die geschädigten Blutgefäße im ganzen Körper Gerinnsel entstehen konnten. Und bei einem Drittel der Obduzierten waren auch Gehirnzellen vom Virus befallen.

In Bremen kann man nicht sagen, wie viele der 59 Corona-Leichen überhaupt geöffnet wurden. Lukas Fuhrmann, Sprecher von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke), begründet das so: „Eine tödlich verlaufene Corona-Erkrankung allein ist kein Kriterium für eine Obduktion.“ Die finde ausschließlich, aber immer dann statt, wenn es bei einer Leiche Auffälligkeiten gibt.“ Obduktionen werden in der Regel vom Amtsgericht angeordnet, wenn die Staatsanwaltschaft das zuvor beantragt hat. „Das heißt, es gibt meistens einen strafrechtlichen Hintergrund, weshalb die genaue Todesursache geklärt werden muss“, erläutert Karen Matiszick, Sprecherin des landeseigenen Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno).

Die Corona-Toten werden in Bremen wie sämtliche Verstorbene der qualifizierten Leichenschau unterzogen. Die jedoch ist rein äußerlich. Wenn dabei auffällige Blutergüsse, Prellungen, Brüche oder Wunden entdeckt werden oder wenn der Totenschein Fragen aufwirft, muss zunächst die Polizei informiert werden. Die Öffnung der Leiche geschieht ausnahmslos im Institut für Rechtsmedizin am Klinikum Mitte, die wiederum beide zur Geno gehören.

Auch in Niedersachsen gibt es kaum Obduktionen

In Niedersachsen ist man ebenfalls zurückhaltend bei der Obduktion von Corona-Leichen: „Obduktionen können unter Gesichtspunkten des Erkenntnisgewinns im Rahmen einer Forschungsfrage sinnvoll sein. Aus Sicht des Infektionsschutzes lassen sich aus Obduktionen aber keine Erkenntnisse generieren“, sagt Mike Wonsikiewicz, Sprecher des Landesgesundheitsamtes. Lukas Fuhrmann argumentiert ähnlich: Um aus Obduktionsergebnissen Therapiemöglichkeiten ableiten zu können, sei „eine wissenschaftliche Begleitung nötig“.

Es gibt in Bremen und in Niedersachsen medizinische Forschungsinstitute. Und seit Mai bemüht man sich an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, ein deutsches Register von Covid-19-obduzierten Fällen aufzubauen. Eine Zuarbeit staatlicher Stellen in Bremen und Niedersachsen findet nach Auskunft der Behörden nicht statt.

Dafür gibt es Meldungen an das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Dabei könne unterschieden werden zwischen „gestorben an Covid-19“ und „gestorben mit Covid-19“, sagt Fuhrmann. „Diese Einteilung erfolgt nach Sichtung und Analyse der Arztbriefe und medizinischen Unterlagen.“ Von den 53 Toten in der Stadtgemeinde Bremen wurden demnach 51 als „verstorben an“ gemeldet, ein Fall als „verstorben mit“ und ein Fall befindet sich noch in Ermittlung. Allerdings weist das RKI in seiner veröffentlichten Statistik diese Unterschiede nicht aus. Die sechs Corona-Toten in Bremerhaven wurden alle als „verstorben an“ gemeldet.

Auch in den Krankenhäusern Niedersachsens bemühe man sich, nur die Fälle in die Statistik einfließen zu lassen, bei denen Corona tatsächlich die Todesursache ist, versichert das Landesgesundheitsamt. „In manchen Fällen, beispielsweise bei Vorerkrankungen, ist eine eindeutige, trennscharfe Erfassung schwierig“, räumt Sprecher Wonsikiewicz ein. „Teilweise wird die Todesursache bei diesen Fällen auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals genauer beleuchtet und unter Umständen korrigiert, sodass vermeintliche Corona-Tote im Nachhinein aus der Statistik herausgenommen werden.“

Warum also nicht gleich eine Obduktion aller Leichen, bei denen „Covid-19“ als Todesursache in den Unterlagen steht? Pathologen-Präsident Bürrig räumte schon im Mai ein, dass solch eine Verpflichtung „nicht erfüllbar“ sei. Für realistisch und sinnvoll hält er jedoch eine Obduktionsquote von rund 30 Prozent, denn „die ließe statistische Aussagen zu“. Denn bei der nachträglichen Ermittlung – wie im Fall des im Juni gestorbenen Patienten in Bremen – ist eine Obduktion nicht mehr möglich. Rund 80 Prozent aller Verstorbenen in Bremen werden mittlerweile eingeäschert; eine neue Bewertung ist nur anhand der Dokumente möglich.