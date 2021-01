Hochansteckende Coronavirus-Mutationen können im Labor nachgewiesen werden. (Daniel Cole/dpa)

Im Land Bremen ist die in Großbritannien verbreitete Coronavirus-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden. Nach Informationen des WESER-KURIER handelt es sich um zwei Fälle: In Bremen-Stadt wurde die Mutante bei einer Beschäftigten aus einer Kita nachgewiesen. Die Einrichtung wurde den Informationen zufolge geschlossen.

Die zweite Infektion mit der Virusvariante wurde demnach bei einer Frau in Bremerhaven nachgewiesen. Sie soll sich bei einer Reiserückkehrerin aus Spanien infiziert haben. Die Nachweise wurden der Behörde dem Vernehmen am späten Montagabend gemeldet. Die Mutation soll um 70 Prozent ansteckender sein.

In Bremen werden positive Coronavirus-Proben nicht regelhaft auf Mutationen untersucht. Insofern ist unklar, ob diese aus Großbritannien stammende oder auch andere Varianten des Coronavirus bereits in Bremen verbreitet sind.

Corona-Mutante B.1.1.7 besorgt Bundesregierung

Am Montag hatte sich die Bundesregierung wegen der Ausbreitung der Corona-Mutante B.1.1.7 besorgt gezeigt. „Wir haben im Hintergrund die dunkle Wolke einer sehr ernsthaften Gefahr“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“ gesagt, dass die Mutante auch in Deutschland „die Führung übernehmen“ werde.