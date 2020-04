Als Polizeidirektor hat Rainer Zottmann herausragende Einsatzlagen bewältigt, wie er sagt. Sie seien mit der Corona-Krise vergleichbar. (Frank Thomas Koch)

Herr Zottmann, Sie sind vor Kurzem als Polizeidirektor in den Ruhestand gegangen, Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat Sie Mitte März schließlich als Corona-Sonderbeauftragter des Senats reaktiviert. Was sind Ihre Aufgaben?

Rainer Zottmann: Als Polizist habe ich in meinem Berufsleben viele herausragende Einsatzlagen bewältigt. Eines haben diese Lagen mit der Corona-Krise gemeinsam: Am Anfang sind sie sehr unübersichtlich. Gerade da gibt es deshalb ganz viel zu koordinieren und abzusprechen. Und genau das ist meine Aufgabe: Den Bürgermeister immer auf dem aktuellen Informationsstand zu halten und sämtliche Informationen aus den Senatsressorts und aus dem Krisenstab zusammenzutragen. Das Alltagsgeschäft des Bürgermeisters muss ja weitergehen, die Herausforderung Corona kommt ja nur obendrauf.

Was heißt das konkret?

Zum einen geht es darum, wie wir uns hier im Rathaus schützen können, damit die Arbeits- und Handlungsfähigkeit der Regierung jederzeit sichergestellt ist. Zum anderen koordiniere ich die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachressorts. Das Gesundheitsressort hat am Anfang der Krise alle Maßnahmen selbstständig getroffen – und das hat es sehr gut gemacht. Im zweiten Schritt aber muss ein Krisenstab die administrativen Aufgaben und die Koordinierung übernehmen, um das Ressort zu entlasten, damit es in der Krise auch noch seinen originären Aufgaben nachkommen kann. Diesen Krisenstab zu organisieren, das ist mein Job.

Sie sind Koordinator zwischen Rathaus, Krisenstab und Fachressorts.

Genau. Und ich informiere den Bürgermeister und die Senatskanzlei über alles, was im Krisenstab besprochen und beschlossen wird.

Was sind aktuell die wichtigen Informationen für den Bürgermeister?

Wir müssen uns um ausreichend Schutzausrüstung kümmern – vor allem für Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheime. Der Einkauf und die Verteilung von Schutzmasken und -kitteln, Handschuhen und auch Desinfektionsmitteln wird zwar bundesweit koordiniert, der Bürgermeister will aber trotzdem wissen, wie die Versorgung in Bremen ist und wo es klemmt.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gab es bei den Maßnahmen der einzelnen Bundesländer recht lange einen Flickenteppich in Deutschland. Ist das föderale System im Fall einer Pandemie eher eine Hürde? Das Virus hält sich jedenfalls nicht an Ländergrenzen.

Im Gegenteil. Der Föderalismus hat sich bewährt. Dass die Länder im Detail auch mal unterschiedliche Regelungen haben, ist doch völlig normal. Die Betroffenheit ist ja auch unterschiedlich, je nach geografischer Lage und nach Anzahl der Infizierten. Im Wesentlichen aber haben sich alle 16 Länder mit dem Bund auf fast identische Regelungen verständigt. Und das ist auch richtig so. Einer allein kann das nicht schaffen. Und die Menschen würden auch gar nicht verstehen, wenn Bremen und Niedersachsen sich bei einer Kontaktbegrenzung etwa nicht auf eine einheitliche Regelung verständigen würden. Das ist manchmal zwar ein intensiver Diskussionsprozess, aber die einheitliche Regelung hat sich in der Krise bewährt.

Sie kommen von der Polizei: Dort werden bestimmte Lagen in theoretischen und praktischen Szenarien durchgespielt und trainiert. Ist das eine Empfehlung des Corona-Sonderbeauftragten für die Zukunft – nicht nur auf Bundesebene, sondern konkret auch in Bremen?

Auf alle Fälle. Diese Krise zeigt ganz klar, dass wir in vielen Bereichen besser werden müssen. Wir stellen jetzt zum Beispiel fest, dass Schutzausrüstung fehlt. Die Länder müssen künftig ein ausreichendes Kontingent auch für eine Pandemie ständig vorhalten. Eine Epidemie oder eine Pandemie kann schließlich jederzeit wieder auftreten. In den vergangenen Jahren gab es ja auch die Vogelgrippe und die Schweinegrippe. Das zeigt uns klar: Wir müssen starke Gesundheitsämter haben, die personell entsprechend ausgestattet sind, und leistungsstarke Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Und damit es nicht bei einer Erkenntnis in der akuten Krise bleibt, werden die Lehren aus der Corona-Pandemie jetzt schon zusammengetragen?

Jedes Fachressort für sich stellt fest, wo Lücken sind, wo es Probleme gab und wo wir besser werden müssen. Das alles wird zusammengetragen und ausgewertet und mündet am Ende in konkreten Verbesserungsvorschlägen. Ich kann mir vorstellen, dass dies Teil meiner Aufgabe als Corona-Sonderbeauftragter sein könnte, aber soweit sind wir noch nicht. Zurzeit geht es erst einmal darum, die aktuelle Krise zu bewältigen.

Wie sieht die akute Krise in Bremen derzeit aus, und was zeichnet sich für die nächsten Wochen ab?

Wir bereiten uns natürlich auf steigende Fallzahlen vor. Auch wenn wir in Bremen derzeit einen moderaten Verlauf haben und hoffen, dass es so bleibt. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Derzeit wird auch in der Politik schon heftig diskutiert, wie nach dem 19. April – so lange sollen die Kontaktbeschränkungen mindestens gelten – das öffentliche Leben wieder aufgenommen werden kann. Sind solche Diskussionen nicht kontraproduktiv und verantwortungslos, wenn gleichzeitig die Maßnahmen wie Abstand halten und Kontaktbegrenzung angemahnt werden?

Alle wollen natürlich wissen, wie es weiter geht, das kann ich gut verstehen. Aber: Wir müssen uns Zeit nehmen und die nächsten Tage genau schauen, was bundesweit passiert. Über Lockerungen können wir erst sprechen, wenn wir mit den bisherigen Maßnahmen mehr Erfahrung haben. Die Kontaktbeschränkung gibt es ja erst seit gut anderthalb Wochen und wir können noch nicht sicher sagen, welchen Einfluss sie auf die Infizierten-Zahlen hat.

Was macht Ihnen besonders Sorge in dieser Krise?

Es sind die Menschen. Die Kranken, aber auch jene, die psychisch unter dieser Krise leiden. Menschen, die alleine zu Hause sitzen, die überfordert sind mit der aktuellen Situation, die ihre Freizeit nicht ausfüllen können, Angst vor Kündigungen haben oder nur noch Kurzarbeit machen. Ich mache mir Sorgen um Menschen, denen Strukturen fehlen.

Zur Person

Rainer Zottmann Jahrgang 1956, trat im September 1978 in die Bremer Polizei ein. Seit 2012 leitete er die Schutzpolizei, 2016 wurde er im Zuge der Polizeireform zum Leiter der Direktion Einsatz. Ende Februar ist er in dieser Funktion in den Ruhestand gegangen.