Behördenvertreter waren bereits zur Ortsbesichtigung am Flughafen, damit Flugreisende aus Risikogebieten sich dort bald auf Covid-19 testen lassen können. (Frank Thomas Koch)

Kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten sind am Bremer Flughafen derzeit noch nicht möglich. Bis es diese Möglichkeit gibt, ist es jedoch nur noch eine Frage der Zeit. Die Gesundheitsminister der Länder hatten in der vergangenen Woche zunächst freiwillige Tests verbindlich beschlossen. Am Montag kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an, dass er verpflichtende Corona-Tests anordnen werde. Die entsprechende Verordnung solle schon in der nächsten Woche in Kraft treten.

Derzeit werde unter Hochdruck an der Einrichtung einer Teststation am Bremer Airport gearbeitet, hieß es aus dem Gesundheitsressort. Am Montag besuchte eine Delegation – unter anderem mit Vertretern der Polizei, der Luftfahrtbehörde und des Gesundheitsressorts – den Flughafen, um sich ein Bild von den Räumen vor Ort zu machen. „Wir mussten feststellen, dass das Einrichten einer Corona-Teststation eine komplexe Aufgabe ist“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsressorts im Anschluss an die zweistündige Besichtigung. Einfache Trennwände und Absperrbänder seien nicht ausreichend, um die Teststelle einzurichten. „Eventuell müssen wir noch eine Wand ziehen.“

Zuvor müssen sich die Vertreter der verschiedenen Behörden jedoch auf ein Konzept verständigen. Zu klären sei unter anderem, über welche Wege Reisende im Flughafengebäude geleitet oder wo die Corona-Station aufgebaut werden soll. Zudem habe man überlegt, wie man die Texte auf den Hinweisschildern für die Teststation formuliert.

Auch die Belegung der Terminals spiele eine Rolle. „Wir haben geguckt, wo welche Flugzeuge ankommen sollen und müssen überlegen, wie wir mit Passagieren umgehen, die über einen Zwischenstopp aus einem Risikogebiet kommen“, sagte die Sprecherin. Denn: Direktflüge aus Risikogebieten gibt es in Bremen wenige. Am Montag landete beispielsweise ein Flieger aus der Türkei auf dem Airport Hans Koschnick. Es kamen aber fünf Maschinen von den Drehkreuzen München und Frankfurt.

"Wir wollen so schnell wie möglich starten"

Ein genaues Datum für den Start der Corona-Station konnte die Sprecherin nicht nennen: „Wir wollen so schnell wie möglich starten. Möglichst noch in dieser Woche.“ Ein Treffen der Corona-Task-Force am Dienstag soll nun weitere Klarheit bringen. Sobald die Einrichtung geöffnet ist, sollen täglich bis zu 600 Corona-Tests am Flughafen durchgeführt werden können. Das Personal dafür stünde bereit.

Bis dahin können Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten einen kostenfreien Test in der Corona-Ambulanz auf dem Messegelände machen. Am Flughafen wird dafür ein Schein ausgestellt. Zu den Risikogebieten zählen derzeit etwa 130 Länder, darunter die Vereinigten Staaten und die Türkei. Solange nach der Ankunft aus diesen Gebieten kein negativer Covid-19-Test nachgewiesen werden kann, ist eine 14-tägige Quarantäne Pflicht. Urlaubsrückkehrer aus Nicht-Risiko-Gebieten haben die Möglichkeit, sich innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft auf dem Messegelände testen zu lassen.

Schneller als Bremen war der Flughafen Leipzig/Halle. Dort sind seit Montag Corona-Tests möglich – allerdings gegen eine Bezahlung von 150 Euro und nur für Bewohner der Stadt Halle. Der Test, der unabhängig von der Herkunft der Flugreise gemacht werden kann, wurde entsprechend schlecht angenommen, berichtete der „MDR“. In Nordrhein-Westfalen und München gibt es seit dem Wochenende kostenfreie Tests für Reisende aus Risikoländern. In Berlin sollen Tests am Flughafen ab dieser Woche möglich sein.