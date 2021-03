Schnell ausverkauft: Die Corona-Selbsttests bei Aldi waren rasch vergriffen. (Christian Kosak)

Fünf Minuten, und sie waren weg. Länger hat es in einer Filiale von Aldi in Bremen-Hastedt am Sonnabendmorgen nicht gedauert, bis es keine Corona-Selbsttest mehr gab. Enttäuschte Gesichter bei den Kunden, die sehr früh, aber trotzdem zu spät gekommen waren.

Kurz vor sieben Uhr, die Sonne geht gerade auf. Vor der Aldi-Filiale hat sich eine lange Schlange gebildet. Ausnahmslos alle sind wegen der Corona-Selbsttests gekommen. „Ich feiere morgen mit meinen drei erwachsenen Kindern Geburtstag, da war die Ansage klar: ,Papa, Du brauchst vorher einen Corona-Test`“, erzählt Uwe Rahenbrock. Der 62-Jährige steht ganz vorne in der Schlange, er ist auch der Erste an der Kasse, wo die Tests von den Verkäufern ausgegeben werden. Fünf Stück für 24,99 Euro. „Stimmt so“, sagt Rahenbrock, als er mit 25 Euro bezahlt. Ein paar Kunden, die hinter ihm dran sind, kommen auch noch zum Zug, aber dann ist die Sonderaktion des Discounters auch schon vorbei.

„Und deswegen bin ich so früh aufgestanden“, stöhnt eine Frau, die bereits vor der Filiale erfährt, dass es keinen Sinn mehr hat, sich um die Tests zu bemühen. „Unglaublich!“, schimpfen die Menschen, „erst so ein Getöse, die ganze Werbung, und dann so etwas.“ Rahenbrock setzt sich in sein Auto und fährt nach Hause. Morgen ist Geburtstag.