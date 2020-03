Eigentlich soll es keine Wartezeiten auf einen Coronavirus-Test geben. Dies lässt sich oft jedoch nicht vermeiden. (Sebastian Gollnow /dpa)

Herr H. hat eigentlich alles richtig gemacht. Er hat sich am Montag vom Hausarzt eine Überweisung zur Coronaambulanz Mitte in Bremen ausstellen lassen. 39 Grad Fieber hat Herr H. seit Sonntag, in der Woche zuvor ist er mit seiner Frau aus dem Südtirol-Urlaub zurückgekehrt. Familie H. kommt damit aus einem Risikogebiet. Auf die Durchführung eines Coronatests wartete Herr H. aber auch am Dienstagabend noch, wie er dem WESER-KURIER sagte.

Eigentlich soll es Wartezeiten nicht geben. Aber sie lassen sich offenbar in manchen Städten, anders als in ländlichen Gebieten, nicht vermeiden. In der Region Hannover stehen über 1000 Menschen auf einer Warteliste. Das Testzentrum in der Nähe des Südschnellwegs kann den Ansturm kaum noch bewältigen. Und er wird nicht kleiner.

„Im Moment verdoppelt sich die Zahl der neu nachgewiesenen Coronafälle täglich“, sagt Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). 391 bestätigte Fälle waren es bis Montagabend, am Dienstag stieg die Zahl bis zum frühen Nachmittag auf 563. Die meisten Fälle gibt es in der Region Hannover (121). In Rest-Niedersachsen sieht das etwas anders aus. Hier bewegen sich die Zahlen der nachgewiesenen Coronafälle zwischen einem (Landkreis Heidekreis) und 28 (Landkreis Hildesheim). Die Landkreise im Bremer Umland liegen dazwischen: Diepholz (25), Osterholz (17), Rotenburg (15), Verden (13) und Landkreis Oldenburg (8). In der Stadt Delmenhorst sind es sechs bekannte Fälle.

Diese Zahlen geben allerdings nur eine Ahnung davon, wie weit das Coronavirus tatsächlich verbreitet ist. Auch über das Verhältnis von durchgeführten Tests und positiven Tests ist nichts Genaues bekannt. Das liegt unter anderem daran, dass Tests außerhalb der Öffnungszeiten der Testzentren auch vom Bereitschaftsdienst durchgeführt werden. Überdies sind vereinzelt mobile Teams unterwegs. Diese verschiedenen Zahlen sind noch nicht zusammengeführt. Andere Notwendigkeiten, so heißt es, hätten im Moment Vorrang vor Statistik.

Noch immer werden nämlich neue Testzentren in Niedersachsen eingerichtet. Zuletzt sind am Montag fünf Stellen dazugekommen. 28 sind es damit inzwischen im Land. Nur für die am Freitag eingerichtete Anlaufstelle für den Landkreis Osterholz gibt es Zahlen: Mehr als 50 Abstriche sind laut Michael Schmitz, Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle Verden, seitdem genommen worden. Der Standort des Zentrums wird von der KVN nicht veröffentlicht, da es nur von Patienten mit ärztlicher Bescheinigung aufgesucht werden soll.

Mit der steigenden Zahl an Infizierten stellt sich irgendwann auch die Frage, wie lange es sich überhaupt noch lohnt, Tests durchzuführen. Haffke erklärt: „Jetzt geht es darum, Infektionsketten zu unterbrechen. Das geht bei den aktuellen Fallzahlen noch.“ Aber irgendwann wird die Zahl zu groß, dann lassen sich Kontakte nicht mehr eingrenzen. Wann dieser Punkt erreicht ist, entscheidet das Robert-­Koch-Institut. Es spricht dem Land dann eine Empfehlung aus. Zurzeit rechnen die Behörden aber noch damit, weitere Anlaufstellen einzurichten. „Bei Bedarf“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde, „werden wir nachsteuern.“ Seit Montag hat das Gesundheitsamt vier mobile Teams im Einsatz für besonders gefährdete oder nicht bewegliche Personen. In Absprache mit dem jeweiligen Hausarzt suchen sie die Patienten auf. Vielleicht ja auch bald Herrn H.