Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz ließ sich als erstes testen. (Felix Schulke)

In Bremerhaven hat ein neues Corona-Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Wer sich in dem neuen Zentrum Am Parkbahnhof 11 testen lassen möchte, benötigt zunächst noch einen Termin. Der Vergabe erfolgt über die Internetseite der Stadt unter www.bremerhaven.de/testzentrum-drk oder telefonisch. „Das Testen mit festgelegten Terminen soll dazu beitragen, dass sich möglichst keine Staus vor dem Zentrum bilden“, sagte Bremerhaven Oberbürgermeister Melf Grantz bei der Eröffnung.

Das Ergebnis erhalten die Getesteten auf ihr Mobiltelefon. Das Zentrum soll dabei helfen, möglichst allen Bremerhavener das Angebot eines kostenlosen wöchentlichen Tests zu unterbreiten. Der Krisenstab schätzt, dass es in der Seestadt bis zu 70.000 Berechtigte pro Woche geben kann. Im Zentrum Am Parkbahnhof können nach einer ersten Berechnung rund 10.000 Menschen getestet werden.

Derzeit wird geprüft, ob in Bremerhaven ein weiteres Testzentrum eingerichtet werden kann. Geplant ist, es bereits im Laufe dieser Woche im Süden der Stadt in Betrieb zu nehmen.