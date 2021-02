Die Polizei musste am Mittwoch auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bremer Innenstadt ausrücken. (Friso Gentsch)

Wegen mehrerer Verstöße gegen die Corona-Auflagen ist die Polizei am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen im Einsatz gewesen. In der Alten Neustadt, Burg-Grambke und in der Altstadt stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest und erinnerten an die Corona-Verordnung.

Den Angaben zufolge gab es gegen 16.30 Uhr eine Schwerpunktmaßnahme wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz am Neustadtswall. Eine Gruppe von etwa 50 Menschen sei ohne Mund- und Nasenschutz sowie Mindestabstand im Park festgestellt worden. Nach Lautsprecherdurchsagen und der Präsenz von uniformierten Kräften flüchtete sie und die Gruppe löste sich auf. Der Basketballplatz wurde gesperrt.

Ansammlung von Studenten

In der Straße Vor den Ahnewelgen in Burg-Grambke bemerkten Einsatzkräfte gegen 17 Uhr eine größere Ansammlung von Studenten. Auf Decken sitzend tranken sie in Kleingruppen Alkohol, teilt die Polizei mit. 13 Beteiligte erhielten Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Um 19.30 Uhr gerieten an der Balgebrückstraße in der Bremer Innenstadt 25 bis 30 Jugendliche in eine körperliche Auseinandersetzung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, liefen sie weg. Im Rahmen der Fahndung wurden einige der Jugendlichen gestellt. Polizisten erteilten Platzverweise, fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Beleidigung. Bei einer Person fanden die Polizisten ein Einhandmesser.