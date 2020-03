In Wien gibt es bereits Anlaufstellen für Verdachtsfälle - Bremen will ein ähnliches Modell einführen. (imago)

In Bremen wird eine zentrale Anlaufstelle für Menschen eingerichtet, die befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Das teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) auf einer Pressekonferenz am Montag mit. Der genaue Standort soll in den nächsten ein bis zwei Tagen bekannt gegeben werden. Außerdem haben Bürger seit Montagmorgen die Möglichkeit, sich beim Bürgertelefon (Nummer: 115) über das Coronavirus und geeignete Schutzmaßnahmen zu informieren. Dafür seien die Mitarbeiter zusätzlich geschult worden. „Hamsterkäufe sind absolut nicht notwendig und wir haben im Moment nicht vor, Veranstaltungen abzusagen“, sagte Bernhard. Bundesweit und auch in Bremen sei es bislang gelungen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Am Samstag war der erste Fall einer Corona-Infektion in Bremen bekannt geworden. Eine Frau, die erst kürzlich aus dem Iran zurückgekehrt war, hatte sich dort mit dem Virus infiziert. Die Patientin wird derzeit im Klinikum Bremen-Mitte behandelt und befindet sich laut Klinik-Angaben in keinem kritischen Zustand. Das Gesundheitsamt Bremen hatte umgehend auf den Fall reagiert und elf Kontaktpersonen der Erkrankten ermittelt und informiert, darunter zwei Familienmitglieder. Sowohl die Familienmitglieder als auch zwei medizinische Angestellte befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die beiden Familienangehörigen melden sich täglich beim Gesundheitsamt.

Für den Fall eines größeren Ausbruchs steht in Bremen zudem ein Krisenstab bereit. Neben dem Gesundheitsressort gehören diesem Stab der öffentliche Gesundheitsdienst, das Innenressort mit Polizei und Rettungsdiensten, das Bildungsressort, das Verkehrsressort und die Bundespolizei an. Bei Bedarf kann auch das Wirtschaftsressort hinzugezogen werden. Es handelt sich dabei immer um Stellen, die Bremen und Bremerhaven gleichermaßen vertreten.