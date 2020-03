Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind in Bremen unter anderem alle Kitas und Schulen geschlossen. (Sina Schuldt/dpa)

Auch Bremen wurden mittlerweile zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die Einschränkungen, die in Bremen gelten.

Viele Geschäfte schließen ab Mittwoch

Das öffentliche Leben in Bremen wird zur Sicherheit zunehmend eingeschränkt. Wie der Bremer Senat am Montag informierte, bleiben Geschäfte ab Mittwoch, 18. März, geschlossen. Auch Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen sind zu. Geöffnet bleiben Lebens- und Futtermittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Tankstellen, Poststellen, Waschsalons, Bau- und Gartencenter. Auch die Wochenmärkte im Land Bremen finden weiter statt. Darauf weist die Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt hin.

Osterwiese abgesagt

Die Osterwiese findet 2020 nicht statt. Das haben Schausteller und die Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte am Montag bekannt gegeben. "Eure Gesundheit und die Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus muss jetzt Priorität haben, deswegen stehen wir hinter der Entscheidung des Bremer Senats", heißt es auf der Homepage des Volksfestes.

BSAG ändert Einstiegsregelungen

Die Bremer Straßenbahn AG will seine Fahrer schützen. Daher dürfen Fahrgäste ab Freitag nicht mehr vorne in Bussen einsteigen, ausgenommen sind Rollstuhlfahrer. Zudem werden die ersten Sitzreihen abgesperrt. Zudem bleibt der Verkauf von Tickets beim Fahrpersonal weiterhin ausgesetzt.

Darüber hinaus wird die BSAG ab Mittwoch die Zahl der Fahrten von Bussen und Bahnen reduzieren. Das teilte der Sprecher der Bremer Straßenbahn AG am Sonntagabend mit. Am Montag und Dienstag gilt noch der aktuelle Fahrplan. Ab dann gelte ein Sonderfahrplan, der sich am Sonntagsangebot orientiert, aber aufgestockt werden soll. Für weitere Informationen verweist die BSAG auf ihre Internetseite und die 24-Stunden-Hotline des VBN (0421/596059).

Schulen und Kitas geschlossen

In Bremen sind Schulen und Kitas seit Montag geschlossen. Betroffen sind 122.000 Kinder und Jugendliche. Für die Kinder aller Beschäftigten des Gesundheitswesens, der Polizei und Feuerwehr gibt es seit Montag eine Notfallbetreuung. Der Senat appelliert zudem an alle anderen Arbeitgeber, „sich möglichst kulant gegenüber ihren Beschäftigten zu zeigen, Möglichkeit von Heimarbeit auszunutzen und ein Entgegenkommen zu zeigen“, sagte Bildungssenatorin Claudia Bogedan. Was nun für Eltern gilt, erfahren Sie im Artikel.

Mehr zum Thema Im Video: Senat erklärt Maßnahmen Bremen macht Schulen und Kitas dicht Es hatte sich abgezeichnet: Bremen schließt ab Montag alle Schulen und Kitas in der Stadt. ... mehr »

Lehrveranstaltungen an Hochschulen werden ausgesetzt

Keine Lehrveranstaltungen an den staatlichen Hochschulen im Land Bremen und kein Mensaessen am Boulevard der Universität Bremen: Damit trifft Bremen weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Claudia Schilling, Senatorin für Wissenschaft und Häfen, entschied in Abstimmung mit den Hochschulen, dass bis einschließlich 17. April keine Präsenzlehrveranstaltungen stattfinden sollen. Dies betrifft alle staatlichen Hochschulen, darunter die Universität Bremen, die Hochschule Bremen, die Hochschule Bremerhaven sowie die Hochschule für Künste.

Mehr zum Thema Uni-Mensa bis auf Weiteres geschlossen Lehrveranstaltungen im Land Bremen wegen des Coronavirus ausgesetzt Lehrveranstaltungen an den Hochschulen im Land Bremen werden ausgesetzt und die Mensa am Boulevard ... mehr »

Bremen lockert Sonntagsfahrverbot

Wenn sie Lebensmittel oder Hygieneartikel transportieren, dürfen Lkw in Bremen nun auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Das gab am Donnerstag das Verkehrsressort bekannt. „Diese beiden Güter sind wegen der Coronakrise besonders nachgefragt“, begründete Behördensprecher Jens Tittmann die Maßnahme, die auch mit Niedersachsen abgestimmt ist.

Mehr zum Thema Corona und Logistik Bremen lockert Sonntagsfahrverbot für Lkw Damit die Regale voll bleiben: Bremens Landesregierung lässt Lkw mit Lebensmitteln und ... mehr »

Veranstaltungen fallen aus

Konzerte, Messen, Sportevents: Immer mehr Großveranstaltungen werden wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt. Auch in Bremen sind Veranstaltungen betroffen. Eine Übersicht finden Sie hier:

Auch Sportarten sind betroffen

Die Ausbreitung des Coronavirus wirbelt den Sport durcheinander. Der Sportbetrieb ist eingestellt, das gilt auch für Fitness-Studios. Alle Formen von Zusammenkünften in Vereinen werden untersagt, darüber hinaus solche in Kirchen und Moscheen. Darüber hinaus haben Theater, Museen, Freizeit- und Tierparks, Spielhallen und ähnliche Einrichtungen geschlossen. Auch Spielplätze sind zu. Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, andere Events finden hinter verschlossenen Türen statt. Ein Überblick zum aktuellen Stand finden Sie hier.

SWB schließt Kundencenter

Die drei Kundencenter der SWB werden ebenfalls ab Montag, 16. März geschlossen sein. Der Kundenservice wird jedoch weiterhin online unter swb.de/kontakt oder telefonisch für Kunden in Bremen unter (0421) 359 3590 oder in Bremerhaven unter (0471) 477 1111 erreichbar sein.

Werder-Heimspiel fällt aus

Eigentlich sollte es vor leeren Rängen im Weserstadion stattfinden. Doch seit Freitag ist klar, dass das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen am Montag ausfällt. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sah sich gezwungen, das Spiel abzusagen. Er geht davon aus, dass sich trotz des Verbots tausende Fans vor dem Stadion treffen. „Es ist eine Illusion, davon auszugehen, dass die Veranstaltung von Geisterspielen die Fans davon abhalten wird, sich zu versammeln“, teilt er mit.