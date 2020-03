Das Standesamt Bremen in der Hollerallee. (Karsten Klama)

Die Bremer Ämter und Behörden reagieren auf das Coronavirus - und schränken den Kundenkontakt ein. Die Ämter bleiben geöffnet, allerdings mit Einschränkungen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bittet um Verständnis: „Der Erhalt der Gesundheit aller Beteiligten hat dabei oberste Priorität.“

Bürgeramt:

Wer in eines der Bürgerservice-Center möchte, muss vorab einen Termin vereinbaren. Dies ist über das Bürgertelefon Bremen unter den Rufnummern 115 oder 0421 / 361 0 und online unter www.service.bremen.de möglich.

Für Anfragen der verschiedenen Angelegenheiten gibt es E-Mailadressen. Für melderechtliche Angelegenheiten sind das bscstr(at)buergeramt.bremen.de, bscnord(at)buergermat.bremen.de und scmitte(at)buergeramt.bremen.de. Für Kfz-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse wenden Sie sich an kfz-Zulassungsstelle(at)buergeramt.bremen.de oder an fuehrerscheinstelle(at)buergeramt.bremen.de.

Standesämter:

Spontane Besuche sind bis zum 19. April nicht möglich. Bereits vereinbarte Termine werden, wenn möglich, erfüllt. Dazu sollen sich alle zehn Minuten vor dem Termin in den Wartebereich begeben. Wer keinen Termin im Standesamt hat, darf sich nicht dort aufhalten. Zur Vereinbarung eines Termins wenden sich Bremerinnen und Bremer an das für sie zuständige Amt, entweder in Bremen-Nord (standesamtbremen-nord(at)inneres.bremen.de) oder in Bremen-Mitte (standesamtmitte(at)inneres.bremen.de). Für das Standesamt Bremen-Mitte soll noch ein Info-Telefon geschaltet werden.

Aufschiebbare Amtshandlungen wie Kirchenaustritte, Namensbestimmungen und Auslandsbeurkundungen werden bis zum 19. April ausgesetzt. Vaterschaftsanerkennungen würden schnell entgegen genommen.

Hochzeiten:

Besonders trifft es Hochzeitspaare. Trauungen finden zwar sowohl im Standesamt Bremen-Mitte als auch Bremen-Nord nach wie vor statt, bis zum 19. April allerdings ohne Gäste. Neben dem Brautpaar dürfen nur die zwei Trauzeugen und ein Fotograf im Raum sein, nötigenfalls ein Dolmetscher. Eine Umbuchung der Trauung ist möglich, Termine werden erst ab dem 5. Juni vergeben. Die Online-Voranmeldung kann weiter genutzt werden, teilt das Amt mit. Kontakt zum Standesamt finden Heiratswillige unter ehe(at)inneres.bremen.de (Bremen-Mitte) und unter standesamtbremen-nord(at)inneres.bremen.de (für Bremen-Nord).

Urkunden:

Urkundenanforderungen der Standesämter können bis einschließlich 5. Juni 2020 nur schriftlich per Mail (urkunden(at)inneres.bremen.de bzw. standesamtbremen-nord(at)inneres.bremen.de), per Brief oder Anforderungseinwurf im Hausbriefkasten erfolgen. Ein Vordruck zur Urkundenanforderung befindet sich auf der Internetseite des Standesamtes Bremen-Mitte.

Migrationsamt:

Auch hier sind nur Besuche mit einem Termin möglich. Eine Terminbeantragung ist vor Ort möglich. Fragen können schriftlich übersandt werden unter office(at)migrationsamt.bremen.de. Der Service-Punkt im Migrationsamt ist bis auf Weiteres geschlossen, die Aufenthaltstitel werden per Post als Einschreiben verschickt.