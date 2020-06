In Bremen soll ab kommendem Montag die Kita-Betreuung wieder im „eingeschränkten Regelbetrieb“ starten. (Monika Skolimowska /dpa)

Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) kritisiert, dass der Senat die Beschränkung der Gruppengrößen in den Kindertagesstätten wieder aufgehoben hat. Damit steige das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

Dass am kommenden Montag die Kita-Betreuung wieder im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ startet, begrüßt die Evangelische Kirche, sieht die Aufhebung der Gruppengröße aber mit Skepsis. „Das sehen wir außerordentlich kritisch“, so der Leiter des Landesverbandes Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, Carsten Schlepper.

„Ab Montag begegnen sich wieder alle Kinder, Eltern und Fachkräfte in unseren Kitas. Die bislang bestehende Beschränkung der Gruppengröße, um die Kontaktketten klein zu halten, entfällt. Die Unsicherheit bei den Mitarbeitenden wächst.“ Nach wie vor bestehe das Risiko einer Ansteckung durch das Coronavirus, so Schlepper.

Er bezweifelt, dass das Infektionsgeschehen unter diesen Bedingungen beherrschbar bleiben wird und plädiert für einen konsequenten Arbeits- und Gesundheitsschutz der Fachkräfte. Schlepper: „Wir müssen die Mitarbeitenden in der Kindertagesbetreuung ernster nehmen. Auch ihre Arbeit, die sie seit drei Monaten leisten, ist systemrelevant.“ Der Dank dafür dürfe sich nicht in bloßen Floskeln erschöpfen. „Kita-Mitarbeitende müssen in regelmäßigen Abständen aktiv getestet werden, um Gefahren rechtzeitig erkennen und Infektionsketten nachverfolgen zu können“, fordert Schlepper.