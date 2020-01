Im Fall des Coronavirus-Verdachts bei einem 56 Jahre alten Mann aus Bremerhaven gibt es Entwarnung (Christophe Gateau/dpa)

In Bremerhaven gibt es einen neuen Coronavirus-Verdachtsfall. Allerdings hält das Gesundheitsamt eine tatsächliche Infektion des Patienten mit dem Virus für äußerst unwahrscheinlich, wie die Stadt am späten Dienstagabend mitteilte. Der 47-Jährige Hafenarbeiter liege unter anderem mit Fieber stationär im Klinikum Mitte. Nach eigenen Angaben habe er zuvor Kontakt mit chinesischen Werftarbeitern gehabt. Allerdings war zunächst unklar, wann diese das letzte Mal in China waren.

Der Patient und seine Kontaktpersonen wurden vorsorglich isoliert. Bereits am Montag hatte es in Bremerhaven einen Verdachtsfall gegeben - hier gab es zwischenzeitlich aber eine Entwarnung. In Deutschland gibt es bislang vier bekannte Fälle von Menschen, die mit dem Virus infiziert sind - alle davon in Bayern.

Aufatmen in Bremerhaven

Entwarnung gibt es bei einem 56 Jahre alter Mann aus Bremerhaven. Er ist nicht am Coronavirus erkrankt. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, erklärte Ronny Möckel, Leiter des Bremerhavener Gesundheitsamtes, gegenüber Radio Bremen. Der Mann, der die Krankheitsanzeichen nach einer Chinareise aufwies, durfte zuletzt seine Wohnung nicht verlassen. Mediziner gaben nun Entwarnung. Im Fall der Bremerin, die auf der Intensivstation des Krankenhauses Bremen-Mitte mit einem Verdacht auf das Coronavirus behandelt wird, gibt es noch keine Entwarnung. Das Virus hat Deutschland am Dienstag auch offiziell erreicht. In Bayern ist ein 33-Jähriger an dem Virus erkrankt. Der Mann hatte sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. (sei/dpa/mmi)