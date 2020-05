In einer Pflegeeinrichtung in Bremen-Osterholz gibt es einen Ausbruch von Coronavirus-Infektionen. (Tom Weller/dpa)

Die Bremer Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob ein strafrechtliches Verfahren gegen eine Seniorenresidenz in Bremen-Osterholz eingeleitet wird: Anlass ist ein Ausbruch von Corona-Infektionen in der Pflegeeinrichtung. Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sowie ein Mitarbeiter wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das teilte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Freitag mit. Die Seniorenresidenz steht den Angaben zufolge unter Quarantäne, außerdem wurden ein Belegungsstopp und zahlreiche Auflagen zur Basishygiene verhängt. Anlass für die Maßnahmen seien „erhebliche Hygienemängel“.

Wegen de festgestellten Hygienemängel und angesichts der demenziell erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner müsse von einer hohen Anzahl an Folgefällen ausgegangen werden. Die Einrichtung habe über das lange Maiwochenende mehrere Tage verstreichen lassen, bevor sie Betroffene mit Symptomen an die Behörde gemeldet habe. „Damit ist wertvolle Zeit verstrichen, die Ausbreitung frühzeitig zu verhindern“, sagte Stahmann.

Am Donnerstag habe es eine ärztliche Begutachtung durch das Gesundheitsamt und den Rettungsdienst in der Einrichtung gegeben: „Insgesamt hatten beide Ärzte einen extrem schlechten Eindruck von der hygienischen Situation in der Einrichtung, teilweise auch vom Zustand er Bewohner“, heißt es laut Mitteilung in der Anordnung der Wohn- und Betreuungsaufsicht (WBA). Die bisher erfolgten Personalschulungen zu Basishygienemaßnahmen seien nicht wirkungsvoll gewesen. Außerdem würden in der Einrichtung nicht ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten vorgehalten. Damit sei eine konsequente Umsetzung der Hygienemaßnahmen nicht möglich. Weiterer Kritikpunkt der Aufsichtsbehörde: Das vorhandene persönliche Schutzmaterial wie Masken und Kittel sei „nicht sachgerecht“ eingesetzt worden.

Die Einrichtung ist bereits Anfang April im Fokus der Wohn- und Betreuungsaufsicht: Es seien umfangreiche mündliche und schriftliche Empfehlungen zur Umsetzung hygienischer Schutzmaßnahmen ausgesprochen worden, heißt es in der Mitteilung.