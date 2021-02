In dieser Übersicht sammeln wir aktuelle Statistiken, Grafiken und Karten zur Corona-Pandemie in Bremen, Niedersachsen und Deutschland.

Neben den Neuinfektionen, dem Inzidenzwert und den Intensivpatienten gewinnt auch die Zahl der Impfungen zunehmend an Bedeutung. Zudem zeigen wir in interaktiven Karten die Entwicklung in den Bremer Stadtteilen und der Umgebung. Mit aktuellen Meldungen, News und Artikeln zur Corona-Pandemie halten wir Sie immer in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Direkt zur jeweiligen Grafik:

Überblick der wichtigsten Corona-Zahlen

In dieser Tabelle sammeln wir die wichtigsten Daten der Corona-Pandemie für Bremen, Niedersachsen, Deutschland und der Welt. Neben allen bestätigten Fällen zeigen wir auch die akut Infizierten, die Gestorbenen und die Genesenen. Wichtig: Die Zahlen für die Genesenen beruhen auf Hochrechnungen.

Corona-Zahlen in den Bremer Stadtteilen

Die Karte der Bremer Stadtteile gibt einen Überblick der Infektionen pro 1000 Einwohner in den jeweiligen Bezirken. Vor allem Vegesack, Osterholz, Gröpelingen und Huchting sind hierbei stark betroffen, während die Randbezirke Borgfeld, Horn-Lehe oder Oberneuland weniger Corona-Infektionen vorzuweisen haben.

Corona-Zahlen in Bremen und der Umgebung

In dieser Übersicht sehen Sie die wichtigsten Corona-Zahlen für Bremen und die umliegenden Gemeinden Verden, Diepholz, Rotenburg, Oldenburg, Delmenhorst, Wesermarsch, Osterholz und Cuxhaven. Dabei haben wir uns am Verbreitungsgebiet des WESER-KURIER orientiert. Die einzelnen Gemeinden und Städte sind nach ihrer jeweiligen 7-Tage-Inzidenz eingefärbt.

Grün: unter 35

Orange: über 35, einzelne Einschränkungen erfolgen

Rot: ab 50, Maßnahmen werde weiter verschärft

Lila: ab 200, Menschen sollen sich ohne dringenden Grund nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen

Verlauf der Impfungen in Bremen

Im Impfzentrum in der Messehalle 7 wurden Ende Dezember 2020 die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Hier sehen Sie den zeitlichen Verlauf der Impfungen. Neben dem Vakzin von Biontech/Pfizer werden in Bremen mittlerweile auch die Impfstoffe von AstraZeneca und Moderna verabreicht.

Impfungen in Bremen nach Personengruppen

Einige Risikogruppen haben bei der Impfung Vorrang. Grundlage sind die Richtlinien der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts. In Bremen wurden demnach besonders Menschen aufgrund ihres Alters, wegen beruflicher Gründe (etwa Pflegepersonal), oder weil sie in einem Pflegewohnheim wohnen geimpft. Aus medizinischen Gründen wurde in Bremen bislang kaum geimpft.

Impfungen in den Bundesländern

Einen Vergleich aller verabreichten Erst- und Zweitimpfungen bietet diese Tabelle der Bundesländer. Die Impfquote gibt dabei den Anteil der Bevölkerung an, der mindestens eine Dosis erhalten hat. Für einen ausreichenden Schutz sind allerdings zwei Dosen in einem Abstand von wenigen Wochen notwendig.

Corona-Zahlen in Deutschland

Ähnlich wie in der vorherigen Karte sehen Sie hier die wichtigsten Corona-Kennzahlen wie Infizierte, Genesene und Tote - diesmal für ganz Deutschland. Die Farben sind hier äquivalent zur regionalen Ansicht.

Neuinfektionen in Deutschland

Die Karte zeigt die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland pro Tag - einer der wichtigsten Werte für den derzeitigen Stand in der Pandemie. In der Spitze wurden fast 34.000 neue Fälle an einem Tag gemeldet (Dezember 2020).

Intensivpatienten in Deutschland

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) stellt täglich eine Übersicht der belegten und freien Intensivbetten in Deutschland zur Verfügung.

Von Corona stark betroffene Länder auf der Welt

Deutschland ist bislang vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen. In anderen Ländern wie den USA, Brasilien oder Spanien gab sehr viel mehr Tote und Infizierte, wie die Grafik zeigt.

