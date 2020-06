Die meisten Infizierten auf dem Kontinent verzeichnet laut der Johns-Hopkins-University Südafrika (61 972, rund 59 Millionen Einwohner). In Marokko wurden 8683 Fälle (36 Mio.) registriert, in Äthiopien 3166 (112 Mio.) und in Liberia 446 (etwa fünf Millionen Einwohner). (Hajarah Nalwadda/ XinHua /dpa)

Klaus Schlichte: Es ist allgemein schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen, zumal das Virus auf dem riesigen Kontinent mit sehr unterschiedlichen Staaten auch sehr unterschiedlich verbreitet ist. Die Reaktionen der Regierungen sind auch sehr unterschiedlich. Es gab strikte Lockdowns wie bei uns, aber auch Staaten, die kaum oder anders reagieren. Tansanias Präsident John Magufuli hat empfohlen, zu beten. Das klingt weniger absurd, als es ist, weil viele Afrikaner sehr viel religiöser sind als wir und sicher ohnehin auf diese Weise um Hilfe gebeten hätten.

Was man wohl verallgemeinern kann: In den afrikanischen Gesellschaften gibt es große Wissenslücken zur gesundheitlichen Verfassung der Menschen, weil dort viel weniger geforscht wird. Deshalb lassen sich die Auswirkungen der Pandemie kaum abschätzen, und ich möchte mich mit Schreckensszenarien ebenso zurückhalten wie mit Verharmlosungen.

Bei den 1,2 Milliarden Menschen auf dem Kontinent wurden bislang 3,4 Millionen Tests gemacht. Das ist etwa ein Dreißigstel im Verhältnis zu Italien zwischen Bewohnern und Tests. Es gibt gut 160.000 gemeldete Infektionen und rund 4600 Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang stehen. Das entspricht in etwa der Situation Deutschlands. Allerdings ist unbekannt, ob alle Infektionsfälle oder Todesopfer gemeldet werden. Es gibt kein Gesundheitsmonitoring wie bei uns. Aber die Befürchtung, dass sich das Virus vor allem in den großen Städten rasend schnell verbreitet und viele Todesopfer fordert, hat sich nicht bewahrheitet.

Die Dynamik ist eine andere, weil die Gesellschaften anders funktionieren. Die Mobilität ist ganz anders als bei uns oder in den USA mit Tausenden Flugbewegungen jeden Tag. Viele Afrikaner leben auf dem Land und bewegen sich viel kleinräumiger. Das ist eine der Variablen, die über die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus bestimmt.

Mehr zum Thema Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveblog: Rückholaktion - Auswärtiges Amt verschickt Rechnungen Das Coronavirus hat das öffentliche Leben fest im Griff. Wir berichten im Liveblog über die ... mehr »

Das mag eine Rolle spielen, aber es gibt auch gegenläufige Verhältnisse. Das gilt für die Ernährungssituation und die Armutsrate. Wer wenig zu essen hat, ist vermutlich auch anfälliger für eine Erkrankung.

Bei Ebola handelte sich um eine regionale Epidemie, von der vor allem Liberia und Sierra Leone betroffen waren, zum Teil später Uganda und der Kongo. Diese Länder sind natürlich Epidemie-erfahren, wenn man so will, das gilt für den Staat und seine Verwaltung, aber auch für die Arbeit im Verbund mit internationalen Organisationen. Da sieht man im Übrigen sehr gut die großen historischen Verdienste der WHO.

Grundsätzlich ist die Mehrheit der Ministerien und der Behörden afrikanischer Staaten auf größere Katastrophen eingestellt, ob es sich um Dürren, Fluten oder Cholera-Epidemien handelt, einfach weil sie immer und immer wieder von solchen Heimsuchungen ereilt werden. Der Klimawandel verstärkt diese Umstände noch. Es gibt in Uganda sogar einen Minister for ­Disaster Preparedness, ein Ministerium, das mit der Vorbereitung auf Katastrophen befasst ist.

Das stimmt. Es gab sehr rigide Auflagen, beispielsweise in Ruanda, Uganda, Nigeria, Madagaskar und im Senegal. Dort gab es auch Proteste und auch Gewaltausbrüche, aber nicht in dem Umfang wie in den USA. Seit Mitte Mai gibt es dort aber auch Lockerungen. Das ist sehr wichtig, um den Handel vom Land in die Städte hinein und damit die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Auch hier gab es große Sorgen, dass es zu großflächigen Unruhen oder Plünderungen kommen könnte, wenn die Lebensmittel knapp werden. Aber viele Regierungen haben besonnen reagiert und Verteilaktionen von Mais, Mehl und Bohnen organisiert, vor allem für die arme Bevölkerung.

Es ist überraschend zu sehen, wie viele Afrikaner Masken tragen, auch wenn es vielleicht noch nicht oder nicht so verbreitet ist wie bei uns. Aber die vermeintlich schwachen Staaten in Afrika sind offensichtlich in der Lage, solche Schutzmaßnahmen durchzusetzen. Was die intensivmedizinische Ausstattung betrifft: Sie liegt auf etwa einem Prozent des Niveaus, das es bei uns in Deutschland gibt. Nur ein geringer Teil der Bevölkerung kommt in den Genuss oder kann sich privat eine angemessene Versorgung leisten, sollte er schwer erkranken. Die größte Sorge der Afrikaner ist jedoch, wie man in den großen dortigen Zeitungen verfolgen kann, die wirtschaftliche Lage. Eine globale Rezession trifft die armen Staaten in der Regel am schnellsten und härtesten und dort die Ärmsten der Armen.

In manchen Staaten wie Namibia, Tansania und Kenia ist der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle. Aber schlimmer sind andere Folgen der Reisebeschränkungen, nämlich die Folgen für die Arbeitsmigration. Sie spielt eine enorme Rolle für das Überleben vieler Familien. Die Summe der Arbeitseinkommen, die aus anderen Ländern in afrikanische Staaten zurückfließen, liegt deutlich über der Gesamtsumme an Entwicklungshilfe. Aber auch hier kann man vorsichtig optimistisch sein, dass sich die Lage nach und nach entspannt, je besser man das Virus eingrenzen und beherrschen kann.

Meine Hauptbefürchtung ist, dass man die Lage auf dem afrikanischen Kontinent weiterhin aus europäischer Sicht betrachtet und entsprechend handelt. Für uns ist Covid-19 das alles beherrschende Thema, aber die Gesundheitslage in afrikanischen Gesellschaften ist vor allem von Unter- und Mangelernährung geprägt. Das droht bei uns vom Radar zu verschwinden, obwohl es vermutlich das größte Problem überhaupt ist. Eine ausreichend ernährte Bevölkerung würde unter dem Virus schließlich auch weniger leiden.

Da kann man sich nur alles wünschen, was man sich auch vor der Corona-Krise gewünscht hat: mehr Verständnis und Respekt vor der Handlungsfähigkeit der afrikanischen Staaten und der Bevölkerung. Weiterhin müssen zentrale Fragen beantwortet werden, die die Entwicklungshilfepolitik schon seit Jahrzehnten bestimmen: Wie kann man helfen, die Armut und den Hunger zu lindern, ohne dass Geld irgendwo versandet oder nicht so verwendet wird, wie beabsichtigt.

Zur Person

Klaus Schlichte hat seit 2010 den Lehrstuhl „Internationale Beziehungen: Politik in der Weltgesellschaft“ an der Uni Bremen inne. Zuvor lehrte er an der Uni Magdeburg.