Die Corona-Pandamie hat das Gymnasium Lemwerder erreicht. Laut Schulleiter wurde ein Kind positiv auf Covid-19 getestet. (Christian Kosak)

Mit dem Gymnasium Lemwerder gibt es an der ersten Schule in der südlichsten Wesermarschgemeinde einen Covid-19-Fall. Eine Zehntklässlerin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Schulleiter Arne Warnken hat die Schüler und Eltern am frühen Montagabend über den bestätigten Befund informiert.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch in Brake hat umgehend die Kontakte der Schülerin ermittelt und nicht nur für die Schülerin und ihre Familie, sondern auch für einen Teil der Schülerschaft und des Lehrerkollegiums eine Quarantäne angeordnet. Insgesamt hat die Behörde rund 50 Personen unter Quarantäne gestellt, teilt der Pressesprecher des Landkreises, Martin Bolte, mit.

Das Gesundheitsamt handelt bei seinen Reaktionen nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das RKI sieht vor, dass die direkten Kontaktpersonen, die sogenannten Erstkontakte, einer infizierten Person unter Quarantäne zu stellen sind. In diesem Fall die Familie des Mädchens, ihre Klassengemeinschaft, die Mitschülerinnen und Mitschüler der Parallelklasse, die gemeinsam mit dem Mädchen die Lateingruppe besuchen, sowie die Jungen und Mädchen der neunten Klassen, die gemeinsam mit dem Mädchen in einer Arbeitsgemeinschaft sind. Somit stehen nicht kategorisch alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10, die derzeit zu Hause bleiben, unter Quarantäne. Alle Erstkontakte waren aufgefordert, am Dienstag zu einem Corona-Test nach Brake zu kommen. Die Ergebnisse werden dem Gesundheitsamt voraussichtlich am Donnerstag vorliegen.

Die Familien der Klassenkameraden und Kontaktpersonen werden nach Vorgabe des RKI nicht unter Quarantäne gestellt. Die Geschwister können demnach weiterhin zur Schule oder in die Kindertagesstätte gehen, es sei denn, bei ihnen treten ebenfalls Symptome auf, informiert Bolte. Dann würden auch die für diesen Fall ermittelten direkten Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte, die unter Quarantäne gestellt wurden, müssen sich an die vom Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch verhängte Quarantäneanordnung halten. Das heißt, dass sie sich zu Hause aufhalten müssen. Ein Aufenthalt im eigenen Garten ist erlaubt, solange dieser nicht von anderen Personen mitgenutzt wird. „Ein freies Bewegen in der Gemeinde ist nicht gestattet“, betont Pressesprecher Martin Bolte.

Homeschooling aktiviert

Sollten sich alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg korrekt verhalten haben, dürfte das Ansteckungsrisiko gering gewesen sein, so Bolte weiter. Der Landkreissprecher erinnert an die geltenden AHA-Regeln. AHA steht für Abstand halten, Hygienemaßnahmen umsetzen, Alltagsmaske tragen. Für den Schulweg hieße dies konkret, „alle Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemeinsam mit Kameraden zur Schule kommen, haben den Mindestabstand von 1,50 Meter zum jeweils anderen Kind einzuhalten. Dort, wo dieses nicht immer möglich ist, wie im öffentlichen Personennahverkehr, gilt eine Maskenpflicht.“ Die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Schulbus zur Schule kommen, müssten deshalb während der gesamten Fahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

„Wenn Schülerinnen und Schüler beim Einstieg ins Fahrzeug keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, dürfen sie nicht befördert werden“, macht Martin Bolte auf die Richtlinien aufmerksam. Es drohen drastische Maßnahmen. „Sollten volljährige Fahrgäste während der Fahrt die Mund-Nasen-Bedeckung absetzen, müssen sie an der nächsten Haltestelle aussteigen. Sollten minderjährige Schülerinnen und Schüler diese Hygienemaßnahme nicht einhalten, ist das Fahrpersonal gehalten, die Daten des entsprechenden Schülersammelzeittickets aufzunehmen. Das Ticket wird am Folgetag von der Schule eingezogen und die Person von der Schülerbeförderung befristet ausgeschlossen.“

Das Gymnasium Lemwerder hat am Dienstag aufgrund des Covid-19-Falls nur die Jahrgänge fünf bis sieben von der ersten bis zur fünften Stunde im Schulgebäude unterrichtet. Die Jahrgänge acht bis zehn blieben zu Hause. Vom heutigen Mittwoch an werden nur noch die Jahrgänge fünf und sechs Präsenzunterricht erhalten. Der siebte Jahrgang bleibt ebenfalls zu Hause. Das Gymnasium fährt in den kommenden Tagen das bereits vor den Sommerferien praktizierte Homeschooling wieder hoch.