An der Suchaktion nach der über Bord gegangenen Frau war unter anderem ein Seenotrettungskreuzer der Bremerhavener Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger beteiligt (Archivbild). (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Ein weibliches Besatzungsmitglied eines Containerfrachters ist am Sonntagmorgen in der Wesermündung beim Anlauf nach Bremerhaven über Bord gegangen. Eine Rettungsaktion blieb bis zum Sonntagvormittag ohne Erfolg.

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilt, wurde die Seenotleitung Bremen um 3.44 Uhr informiert, dass von dem 300 Meter langen Containerschiff „Santa Clara“ etwa in Höhe Fedderwardersiel ein weibliches Crewmitglied über Bord gestürzt sei.

Die 24-Jährige fiel nach ersten Erkenntnissen beim Verrichten einer Arbeit in die Nordsee, teilt die Polizei mit. Umfangreiche Suchmaßnahmen mehrerer Seenotrettungsschiffe und Hubschrauber führten bisher nicht zum Auffinden der Frau. Das unter der Flagge Dänemarks fahrende Seeschiff liegt nun in Bremerhaven. Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Bremen zur Unfallursache dauern an.

Die seeseitige Suche im Wattengebiet der Wesermündung sei durch die extrem niedrigen Wasserstände in der Nacht erschwert worden, erläuterte die DGzRS. Zum Zeitpunkt der Suche habe zudem Sturm mit Böen von zehn Beaufort (über 100 Stundenkilometer bei einer Lufttemperatur von minus acht Grad Celsius und einer Wassertemperatur von zwei Grad Celsius geherrscht.