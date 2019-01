Irene Köster mit ihrer Tochter Pinar: Im Dezember ist der Gehirntumor festgestellt worden. (Frank Thomas Koch)

Der Schritt ist Irene Köster nicht leichtgefallen. Aber sie hat sich für ihre Tochter überwunden. Pinar ist schwerkrank. Die 13-Jährige hat einen Gehirntumor. Und Pinar hat Träume. Die möchte ihre Mutter ihr erfüllen. Dafür bittet Irene Köster Menschen, die sie nicht kennt und die ihre Familie nicht kennen, um Hilfe. Ein Schritt, der ihr alles andere als leicht fällt.

Pinars Geschichte beginnt vor einem Jahr. 2018 hat gerade angefangen. Bremen steckt wie der Rest des Landes mitten in einer ungewöhnlichen Kältewelle. Pinar freut sich in diesem Jahr umso mehr auf das Frühjahr. Und auf ihren Geburtstag. Am 7. Mai wird sie 13 Jahre alt. Vielleicht bekommt sie Karten für ein Konzert ihres Idols Mike Singer. Im Herbst soll der Popstar nach Bremen kommen, Pinar ist sein größter Fan. Pinar ist ein ganz normales Mädchen, das mitten in der Pubertät steckt.

Sie geht mal mehr, mal weniger gern zur Schule, hat eine beste Freundin, im Fernsehen schaut sie „Deutschland sucht den Superstar“, eine Welt ohne Instagram und Whatsapp ist für sie kaum vorstellbar. Alles normal soweit. Was niemand ahnt: In Pinars Kopf wächst ein Tumor.

Kopfschmerzen, die immer schlimmer werden

Pinar klagt ab und an über Kopfschmerzen. „In dem Alter ist das nicht ungewöhnlich, dachte ich“, sagt Irene Köster. Die Kopfschmerzen werden mit der Zeit schlimmer. Jedes Mal, wenn Pinar lacht, drückt sie eine Hand fest gegen den Hinterkopf. Der Kinderarzt überweist sie zu einem Neurologen, der vermutet einen Clusterkopfschmerz. Pinar bekommt Medikamente für den Fall, dass die Schmerzen wieder auftreten. „Er sagte uns, dass es keinen Anlass zu größerer Sorge gibt“, erzählt die Mutter.

Es kommt anders, ein halbes Jahr später. „Wir saßen auf dem Sofa, als ich bemerkte, dass Pinars linke Gesichtshälfte herunterhing. Das Lachen war schief, die Nase bewegte sich nicht mehr.“ Irene Köster ist in Panik, sie vermutet einen Schlaganfall. Sie fordert ihre Tochter auf, beide Arme über den Kopf zu heben, die Zunge herauszustrecken und in die Knie zu gehen. All das funktioniert reibungslos und gleichmäßig.

Der Verdacht des Arztes: Borreliose durch einen Zeckenstich. Im Krankenhaus wird Hirnwasser entnommen. Das Ergebnis: negativ. Pinar geht es schlechter: Sie übergibt sich, ihr wird schwindelig, sie hat Gleichgewichtsstörungen und verschluckt sich ständig. Neue Untersuchungen, eine neue Diagnose: Pinar bekommt starke Medikamente gegen eine Infektion. Die Beschwerden bleiben. Pinar sagt: „Mama, da ist was anderes.“

Operation nicht möglich

Am 11. Dezember wird der Gehirntumor festgestellt. Er ist fast so groß wie eine Mandarine. Er sitzt am Hirnstamm, umschlingt eine Arterie. Operiert werden kann er nicht. Damit das gestaute Hirnwasser abläuft, wird bei einer Operation ein Schlauch, ein Shunt, gelegt. Pinar bekommt Bestrahlung und Chemotherapie. Sie sollen das Wachstum des Tumors stoppen. Das ist die Hoffnung. Pinar sitzt auf dem Sofa und tippt auf ihrem Handy. „Och nee, Mama, jetzt wird nicht geweint.“ Irene Köster reißt sich die meiste Zeit zusammen, es fällt ihr schwer.

„Ich bin jetzt seit zwei Jahren und sechs Tagen Fan von Mike Singer. Im Herbst habe ich ihn beim Konzert im Pier 2 gesehen“, sagt Pinar und zeigt zum Beweis Fotos auf ihrem Handy. Irene Köster hat teure VIP-Karten für das Konzert gekauft, T-Shirt und Sweater mit Mike-Singer-Konterfei und Band-Logo. Zu teuer, eigentlich. Die Familie lebt von staatlichen Leistungen. Normalerweise ist das nicht drin. „Normal ist anders“, sagt Irene Köster.

Pinar hat noch zwei Geschwister, eine fünf Jahre alte Schwester und einen anderthalbjährigen Bruder. Vor vier Jahren ist ihr anderer Bruder gestorben, er hat 15 Minuten nach der Geburt gelebt. Die 13-Jährige zeigt auf eine Zeichnung über dem Sofa. Pinar, die Schwester und Irene Köster sind darauf zu sehen. „Und ganz oben mein Bruder als Engel, mit Flügeln“, sagt sie. Pinar ist an diesem Tag zu Hause geblieben. Vier Stunden am Tag geht sie zur Schule, wenn es ihr gut geht. Alles soll solange wie möglich normal bleiben. Alleine bleiben darf sie nicht, weil sie wegen der Gleichgewichtsstörungen umfallen könnte. Bei jedem Schritt braucht sie Begleitung.

"Mama, ich habe keine Angst vorm Sterben"

Irene Köster ist mit anderen Müttern, deren Kinder die gleiche Diagnose haben – oder hatten –, in Kontakt. „Ich weiß von ihnen, wie es weitergehen kann“, sagt sie. Pinar redet nicht darüber. Nur einmal, sagt Irene Köster, hat sie bei einem Besuch der Oma gesagt: „Mama, ich habe keine Angst vorm Sterben, nur vor Schmerzen.“ Die Familie sucht eine neue Wohnung. Zu viert leben sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Tenever, im vierten Stock. Das wird nicht mehr lange funktionieren, sagt Irene Köster.

Der Fahrstuhl befindet sich nicht auf der Etage. Pinar hat Gleichgewichtsstörungen, wenn sie Treppen hoch- oder heruntergehen muss. „Wenn der Tumor größer wird, können Lähmungen dazu kommen. Dann brauchen wir eine Wohnung ganz unten, für den Rollstuhl“, sagt die Mutter. „Das muss bald passieren.“

Pinar zeigt ihr Handy. Auf dem Foto aus dem Internet ist ein weißer Strand mit Palmen zu sehen. Und türkisfarbenes Wasser. Das ist Pinars großer Traum: im Sand sitzen und die Füße ins Wasser halten. In der Hand eine aufgeschlagene Kokosnuss mit einem Strohhalm darin. Und sie möchte ihr Idol Mike Singer am liebsten persönlich treffen. Träume eines 13-jährigen Mädchens mitten in der Pubertät. Irene Köster will ihrer Tochter diese Träume erfüllen. Dafür bittet sie auf dem Crowdfunding-Portal „GoFundMe“ im Internet um Spenden. „Dieser Schritt hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet, normalerweise würde ich niemanden einfach so um Geld bitten“, sagt die Mutter. „Aber normal ist anders.“