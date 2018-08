Der Demonstrationszug zum Christopher Street Day (CSD) zog zeitgleich durch die Innenstadt. (Shirin Abedi)

Sowohl die An- als auch die Abreise der Fans zum Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96 ist am Sonnabend überwiegend problemlos verlaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein Hannoveraner zündete auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Pyrotechnik. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Mann und setzten ihn in den Zug zurück in die niedersächsische Landeshauptstadt. Im Stadion überstiegen vor dem Anpfiff einige Anhänger aus Hannover den Zaun des Gästebereichs.

Im Bereich der Ostkurve zündeten Unbekannte zu Beginn des Spiels Rauchtöpfe. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen zu den Verursachern und die Prüfung zu möglichen Straftatbeständen an. Vor und nach dem Spiel wurden die Gästefans aus Hannover und die Heimfans aus Bremen konsequent durch Sichtschutzzäune und gesonderte An- und Ableitung der beiden Fanströme getrennt. Trotz des Demonstrationszuges zum Christopher Street Day (CSD), der zeitgleich durch die Bremer Innenstadt zog, kam es laut Polizei zu weniger Verkehrsbehinderungen als zunächst erwartet.