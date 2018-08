Begleiten die Parade: Bürgermeister Carsten Sieling und Sozialsenatorin Anja Stahmann. Zwischen ihnen geht CSD-Vorstand Robert Dadanski. (Nico Schnurr)

Es ist bunt auf Bremens Straßen: Am Abend erstrahlten bereits Wesertower und das Theater Bremen in Regenbogenfarben, am Samstagmittag hat sich nun die Parade zum CSD in Bewegung gesetzt. Die genaue Route können Sie in diesem Artikel nachlesen. Dort informieren wir auch über Umleitungen und Sperrungen.

Eindrücke von der Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern erhalten Sie in unserem Facebook-Live-Video. (var)