Die Mitstreiter der Huchtinger Jugendfeuerwehr reichen Marius beim Floß-Wettbewerb vorm Bewährungstest auf dem Werdersee das Paddelbrett. (Frank Thomas Koch)

Nachdem Marius das Holzbrett als Paddel abhandengekommen ist, feuern die acht Huchtinger Feuerwehrjugendlichen ihren Kumpel auf dem Werdersee noch lautstärker an. „Guck' mal so, aufs Sixpack“, ruft ihm ein Teamkollege vom Steg aus zu und deutet eine andere Körperhaltung an. Das spornt den 14-jährigen Kapitän des Floßes mächtig an, das sein Team zuvor aus Rohren, Holzbrettern und Seilen in Windeseile selbst gebaut hat.

Marius strampelt sich mit Kraulbeinschlag bis zur Boje im Werdersee heran. Nach der Wende benutzt der beide Hände als Paddel. Vor Erschöpfung lässt er seinen Kopf zwischendurch ins Wasser hängen, als er sich Hub für Hub wieder an den Steg als Ziel herankämpft. Der junge Huchtinger gibt bei diesem Wettbewerb Montagnachmittag im Landeszeltlager der Jugendfeuerwehr Bremen alles.

Vielfältiges Lagerprogramm

Sein voller Einsatz reicht dieses Mal zwar nicht zum Sieg, aber das körperliche Leichtgewicht der Huchtinger Jugendfeuerwehr hat schwer für den Teamgeist gepunktet. Die gute Stimmung in der Zeltstadt, in der 615 Jugendliche noch bis Sonnabend eine Woche lang ein abwechslungsreiches Lagerprogramm erleben, war für Marius Heise auch der Grund, das erste Mal beim Ferienhighlight der Jugendfeuerwehr Bremen dabei zu sein. „Wir haben unter uns viel Spaß“, bilanziert der 14-Jährige am dritten Tag im Camp.

„Wir setzen beim Zeltlager vor allem auf Spaß und Gemeinschaft“, gibt auch Landes-Jugendfeuerwehrwart Christan Patzelt von der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt als Ausrichter als Parole vor. Beides schlägt sich in der beeindruckenden Logistik wie auch dem lebendigen Lagerleben nieder, das insgesamt 35 Gruppen – 14 aus dem Land Bremen und Gäste aus Niedersachsen, Sachsen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Berlin – offensichtlich viel in Bewegung und miteinander ins Gespräch bringt.

Die komplette Infrastruktur, von den mehr als 100 Zelten über Cafeteria und Veranstaltungszelt mit 500 möglichen Sitzplätzen bis zu Strom-, Wasser -und Abwasserleitungen, stellt ein rund 90 Personen starkes Organisationsteam ehrenamtlich auf die Beine. „Wir bauen alles selbst“, betont Christian Patzelt. „Das Camp wird immer mehr zur Herausforderung, weil wir als Feuerwehr immer mehr auf Sicherheit bedacht sind“, sagt der Orga-Teamleiter und weist bei dieser siebten Auflage besonders auf die strengere Einhaltung der Hygienevorschriften, zum Beispiel durch Einsatz eines Spülmobils, und verstärkte Desinfektionsmaßnahmen hin.

Viel Aufwand erfordert der Genehmigungsmarathon im Vorfeld. Ebenso die Sicherheitsvorkehrungen, wie Lagerleiter André Fuchs aus Oberneuland anmerkt. „Wir wollen, dass unsere Jugendlichen sicher bei uns aufgehoben sind“, spricht er die Lagerwache am Eingang an, die jeden kontrolliert, der kommt oder geht.

Logistische Herausforderung

Das sieben Kameraden starke Kernteam unter Christian Patzelts Führung beginnt schon zwei Jahre im Voraus mit den Planungen für das alle vier Jahre ausgerichtete Ferienlager. Allein die Vollverpflegung der mehr als 700 Zeltlagerbewohner, den Betreuerstab eingerechnet, ist eine logistische Herausforderung. 1200 Brötchen pro Tag, rund 100 Kilogramm Nutella und 1700 Liter Milch für die gesamte Camp-Dauer nennt Küchenteamchef Jörg Sager aus der Neustadt Zahlenbeispiele. Selbstverständlich biete der abwechslungsreiche Speiseplan außer Frikassée und Spaghetti Bolognese, die in der Feuerwehrküche in der Neustadt zubereitet werden, so Sager, noch vor Ort zubereitete Sonderspeisen für Vegetarier oder Gäste mit Lebensmittelunverträglichkeiten.

Das Küchenteam arbeitet im Zwei-Schicht-System, die sich mittags überlappen, „weil dann am meisten los ist“, ergänzt Matthias Schulz. Er ist seit dem ersten Bremer Jugendfeuerwehr-Zeltlager 1993 in leitender Rolle für die Cafeteria und Vollverpflegung zuständig. Der Neustädter teilt pro Schicht zehn ehrenamtliche Helfer ein. „Die werden von Freiwilligen bei der Ausgabe im vorderen Bereich unterstützt“, sagt er.

Betreuer vielseitig eingesetzt

Dazu zählen ebenso helfende Hände der Betreuer aus allen Gruppen. Sie werden auch zu anderen Aufgaben herangezogen, berichtet Christian Patzelt. „Bei vielen Programmpunkten übernehmen unsere Betreuer die Rolle wie Animateure im Robinson-Club“, fügt er hinzu und spricht Ausflüge, sportliche Wettbewerbe wie den Special-Menschenkicker, Volleyball, Zeltdorf-Challenge oder das Abendprogramm mit Bobbycar-Rennen, Disco und Spaßtrauung zum „Bergfest“ am Mittwoch an. Letztgenanntes „war 2015 der Renner“.

Verantwortlich fürs Programm zeichnet Jassin Gharbaoui. „Zum ersten Mal bieten wir den Jugendlichen ein flexibles Programm, sie können selbst festlegen, was sie machen wollen“, erklärt der Findorffer. Die Mehrarbeit nimmt Gharbaoui gern in Kauf, denn er möchte „den Teamgeist stärken und etwas zurückgeben.“ Als Zehnjähriger ist er in Burglesum in die Jugendfeuerwehr eingetreten und hat an Zeltlagern teilgenommen. „Ich möchte den Kindern eine super Woche bereiten, denn das haben andere mir in meiner Kindheit auch möglich gemacht.“

Jugendliche bringen viel Eigendynamik mit

Das Zeltlager führe einem vor Augen, dass Jugendliche Lust auf Freundschaften, Wettbewerbe und gemeinsame Aktivitäten haben, stellt Landes-Jugendfeuerwehrwart Patzelt begeistert fest. „Es ist genial, was für Laune die mitbringen und diese Eigendynamik“, findet er und widerlegt das Pauschalurteil, wonach Jugendliche sich heutzutage nicht mehr engagieren. Umso mehr ärgert er sich über Kritik von Passanten, die über die als Lagergrenzen temporär aufgestellten Absperrzäune am Werdersee-Ufer schimpfen. „Wir finden das befremdlich, weil wir mit 700 Leuten ehrenamtlich etwas aufziehen, das weit weg von Selbstverständlichkeit ist.“