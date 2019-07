Die Bremer Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Einsatz in der Häschenstraße in der Neustadt ausgerückt. Wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, war gegen 19.15 Uhr in einem im Bau befindlichen siebenstöckigen Gebäude eine Gaube des Dachstuhls in Brand geraten. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Derzeit müssten noch die letzten Glutnester gelöscht werden, so der Sprecher.