Das Feuer war weit über die Grenzen von Findorff hinaus zu sehen: Am Sonntagabend brannte in einem zweigeschossigen Reihenhaus in der Eichenberger Straße der Dachstuhl aus. Das teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit. Die zwei Bewohner des Hauses konnten demnach rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, auch die benachbarten Gebäude wurden evakuiert. Es habe keine Verletzen gegeben. Gut 50 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, beteiligt waren die Feuerwachen 1, 2 und 4 sowie die Freiwillige Feuerwehr Blockland. Die Feuerwehrleute waren mit einer Drehleiter vor Ort, um den Brand möglichst aus kurzer Distanz zu löschen. Ein Großteil der Brandbekämpfung fand laut Leitstelle allerdings innerhalb des Gebäudes statt.