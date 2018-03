Die Feuerwehr hat am späten Montagabend in Walle ein brennendes Fahrzeug gelöscht. (dpa)

Ein brennender Daimler Benz in der Straße Am Gut Walle hat in der Nacht zu Dienstag einen Feuerwehreinsatz zur Folge gehabt. Anwohner bemerkten den in Flammen stehenden Wagen um kurz nach 23 Uhr. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, an dem Auto entstand Totalschaden.

Durch das Feuer wurden auch zwei davor und dahinter geparkte Autos leicht beschädigt. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde die Außenwand eines unbewohnten Hausanbaus, teilte die Polizei mit.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro.

Ein Anwohner sah zur Tatzeit eine Person zu Fuß flüchten. Er trug eine dunkle Kapuze über den Kopf und wurde als 1,85 Meter groß beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362 38 88 entgegen. (rab)