Vier von sechs Fachfrauen, die ehrenamtlich den Vorstand des Förderkreises Haus der Familie bilden (v.l.): Annelie Adam, Karin Järleby, Tina Meyerhof und Jutta Fietz. Auf dem Foto vorm Büro in der Hamburger Straße 61 fehlen Astrid Wellbrock und Irmtraud Purnhagen. (Christina Kuhaupt)

Familienleben soll und muss gut gelingen“, fasst Annelie Adam in einem Satz zusammen, worum sie und ihre Mitstreiterinnen sich bemühen. Aus innerer Überzeugung und mit Enthusiasmus engagieren sich die erfahrenen Sozialpädagoginnen Annelie Adam, Jutta Fietz, Tina Meyerhof, Astrid Wellbrock und Irmtraud Purnhagen größtenteils in ihrem Ruhestand dafür, dass Kinder in Bremen gesund und behütet aufwachsen können. Gemeinsam bilden sie den ehrenamtlich tätigen Vorstand des Freundeskreises Haus der Familie.

Dieser Verein hat mit dem Amt für Soziale Dienste als Träger der Häuser der Familie in Bremen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die elf Einrichtungen bieten Eltern Hilfen in belastenden Lebenssituationen. Außerdem können sie sich dort in allen Fragen zu Erziehung, Familienalltag und Partnerschaft beraten lassen.

Der Freundeskreis tritt als verlässlicher Träger für Gruppen und Projekte in den Häusern der Familie auf. Er sei ein wichtiger Unterstützer der wohnortnahen Anlaufstellen und Treffpunkte für Menschen aus allen sozialen Schichten, insbesondere für Mütter, Väter und Kinder, berichtet die Vereinsvorsitzende Annelie Adam.

Die sechs Vorstandsfrauen helfen, das Erbe des von den Nazis verfolgten Kinderarztes Professor Rudolf Hess zu bewahren. Er war der Mitbegründer der „Bremer Mütterschule e.V.“. Seit 1966 trägt die Bremer Kinderklinik an der Friedrich-Karl-Straße seinen Namen. Der renommierte Kinderarzt hat schon ab 1949 die amerikanische Besatzerregierung davon überzeugt, dass ein gesundes Aufwachsen, besonders von Säuglingen und Kleinkindern, gesundheitliche und medizinische Fürsorge, soziale Lebensbedingungen und die Erziehungskompetenz der Eltern zwingend zusammengehören.

Daraufhin haben sich ab 1952 die Bremer Mütterschulen um Elternbildung und die Unterstützung von Müttern gekümmert. Aus ihnen sind seit den 1970er-Jahren die Bremer Häuser der Familie als Familienbildungsstätten in sozialen Brennpunkten entstanden. Aus dem 1952 gegründeten Verein „Freude der Bremer Mütterschule“ ist letztlich der Freundkreis Haus der Familie hervorgegangen.

„Zur sozialraumbezogenen Familienbildungsarbeit gibt es keine Alternative“, betont Annelie Adam. Das habe Bremen früh erkannt und sich auf die qualitative Bedeutung der dezentralen, präventiven und konfessionell ungebundenen Familienbildungsarbeit rückbesonnen, ergänzt Tina Meyerhof. Die Häuser der Familie leisteten niedrigschwellige Familienhilfe und hätten aufgrund ihrer Präventionsarbeit im weitesten Sinne Vorbildcharakter, sagt Karin Järleby.

Der Verein unterstützt die Leitungen der Häuser der Familie dabei, schnell auf Veränderungen in der Sozialarbeit oder bei den Zielgruppen reagieren zu können. 2015, als die Flüchtlingswelle Bremen erreichte, wurden zum Beispiel die Angebote angepasst und um zusätzliche Sprachkurse und Treffs erweitert. Als aktuelles Beispiel spricht Jutta Fiets das seit 1. März gültige Masernschutzgesetz an: „Bei Gesetzesänderungen beraten wir uns sofort in der Vorstandssitzung über Möglichkeiten zur schnellen Umsetzung.“

Der Freundeskreisvorstand müsse stets auf dem neusten Stand sein, sich über neue Anforderungen und Fördermöglichkeiten informieren, sagt Annelie Adam. Er beantragt die Zuschüsse für Maßnahmen, setzt sie mit entsprechendem Personal um und rechnet sie ab.

„Wir unterstützen als Arbeitgeber der Häuser der Familie, um die personelle Ausstattung der Häuser der Familie wesentlich zu verbessern“, sagt die Vereinsvorsitzende. Was für eine bedeutsame Aufgabe der Freundeskreis wahrnimmt, der lediglich mit Renate Stepat als einer fest angestellten Verwaltungskraft für 15 Wochenstunden ausgestattet ist, verdeutlichen die Zahlen.

„Wir bewegen bis 800 000 Euro im Jahr für die Stadt“, informiert Annelie Adam. „Die Spannbreite reicht von der Trägerschaft für einzelne Gruppen und Projekte bis hin zur Trägerschaft für das Projekt Mehrgenerationenhaus im Haus der Familie Hemelingen.“

Dieser großen Verantwortung fühlen sich die Vorstandsfrauen des Freundeskreises gewachsen, der rund 40 Mitglieder zählt, vornehmlich ehemalige und jetzige Fachkräfte der Sozialbehörde oder der Häuser der Familie. Schließlich kennen sie sich in dem sensiblen Bereich gut aus, verfügen über berufliche Qualifikation, Kompetenz und Erfahrung. „Wir können uns fachlich auf die Bedarfe konzentrieren“, stellt Annelie Adam dazu fest.

Für die Gruppen und Projekte sind nach Auskunft des Freundeskreisvorstandes zurzeit 30 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, sieben auf Minijob- und 27 auf Honorarbasis. Dazu kommen 22 freiberufliche Kräfte.

„Uns liegt am Herzen, ein guter Arbeitgeber zu sein“, betont Annelie Adam. „Wir haben zum Beispiel drei Jahre dafür gekämpft, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sozialpädagogischen Spielkreisen tarifgerecht bezahlt werden.“ Erfreulicherweise gelinge es auch immer wieder, auf Transferleistungen angewiesene Menschen in den Projekten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bieten, ergänzt Jutta Fietz als 2. Vorsitzende des Vereins, der mittlerweile auch Beschäftigungsträger für das Jobcenter ist.

Ein Blick in den Flyer des Hauses der Familie in Osterholz-Tenever verdeutlicht beispielhaft, welche Bedeutung der Freundeskreis für die Programmgestaltung hat. Von den 29 festen Wochen- und Jahresangeboten sind 14 auf die Unterstützung des Vereins zurückzuführen, zum Beispiel Gesprächskreise für Mütter aus unterschiedlichen Herkunftsländern oder die Internationale Mädchengruppe.

„Und in Bremen sind es überwiegend kostenfreie Angebote im präventiven Bereich“, betont Tina Meyerhof. Denn der Verein kann Zuwendungen für Hilfsangebote akquirieren, die die Häuser der Familie als städtische Einrichtung nicht beantragen können.

„Die Impulse für Angebote kommen immer aus den Häusern der Familie“, unterstreicht Karin Järleby. „Die Leitungen der Häuser der Familie sollten deshalb selbst bei Vorstandssitzungen vertreten sein, das finden wir wichtig, um so nah wie möglich an den Familien und anderen Nutzerinnen und Nutzern zu sein“, ergänzt Kassenwartin Tina Meyerhof. Nicht zuletzt auch daher, weil es eine Dienst- und Fachaufsicht für die vielen Gruppen geben muss. Diese Aufgabe obliegt den Leitungen der jeweiligen Häuser der Familie.

Weitere Informationen

Wer sich für eine Mitgliedschaft im Freundeskreis Haus der Familie interessiert, mehr wissen oder ihn durch Spenden unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an den Verein wenden: freundeskreis-hdf@t-online.de. Das Büro in der Hamburger Straße 61 ist Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr besetzt und telefonisch unter der Nummer 0421 / 491 50 92 zu erreichen.