Daniela Heinemann hat ihre Krebserkrankung überstanden und genießt ihr Leben jetzt umso mehr. (Frank Thomas Koch)

Es war bislang der tiefste Einschnitt in ihrem Leben. Daniela Heinemann spricht von ihrem „schwersten Kampf“, wenn sie von ihrer Krebserkrankung erzählt. Mit der Diagnose Brustkrebs begann für die 51-Jährige vor gut eineinhalb Jahren nicht nur eine intensive und kräftezehrende medizinische Behandlung. Die Ungewissheit befeuerte belastende und aufwühlende Ängste.

Die sind nun, nachdem Daniela Heinemann als geheilt gilt, nicht verschwunden. Ab und an flackert die Angst vor einer Neuerkrankung wieder auf. Letztlich ist Daniela Heineman aus dieser Lebenskrise jedoch gestärkt hervorgegangen. „Ich hab’ nie gedacht, dass ich diese Kraft habe“, bekennt sie. „Ich in da so stark durchgegangen“, lässt sie ihr neues Lebensgefühl und Selbstbewusstsein anklingen. „Das gibt neue Kraft.“

Mehr Gelassenheit durch die Krankheit

Zeit hat durch die heimtückische Krankheit eine neue Bedeutung bekommen. Sie sei gelassener geworden, sagt die 51-Jährige, die auf dem Sofa ganz lebendig erzählt und gleichzeitig innere Ruhe ausstrahlt. Daniela Heinemann erlebt schöne Momente im Leben intensiver und lebt nun bewusster als vor der Krebserkrankung: Sie achtet mehr auf ihren Körper, treibt mehr Sport, ernährt sich gesünder. „Auch Freundschaften pflegen gewinnt an Bedeutung“, stellt die leidenschaftliche Radlerin fest.

Sie habe immer eine positive Einstellung gehabt, sagt die Mutter eines 16-jährigen Sohnes. „Und man muss Hilfe auch annehmen können“, fügt sie im Rückblick mit Nachdruck hinzu. Damit meint Heinemann die aus ihrer Erfahrung gute medizinische Behandlung von der Ultraschalluntersuchung, über die Biopsie, Chemotherapie, OP, Bestrahlung bis zur Reha und Medikation. Der Therapieablauf war für sie stets die Richtschnur. Alle Ärzte hätten ihr geraten, nichts zu lesen, „dadurch wächst die Angst“, erzählt sie. Auch daran hat sie sich streng gehalten.

Im selben Atemzug lobt Daniela Heinemann die einfühlsame Beratung über anstehende Behandlungsschritte durch Marie Rösler von der Bremer Krebsgesellschaft. Dort fand sie Unterstützung bis hin zu Therapiegesprächen für ihren Sohn und finanzieller Hilfe. „Nachdem die Krankheit über mich hereingebrochen war, kam die Existenzangst“, gesteht die 51-Jährige. „Die Behandlung kostet“, weist sie auf ihr kleines Krankengeld und nicht unerhebliche Eigenbeteiligung hin. An die Bremer Krebsgesellschaft hat sich die alleinerziehende und -verdienende Mutter sofort nach der Diagnose Brustkrebs gewandt. „Dorthin zu gehen, dazu kann ich jeder Frau nur raten“, unterstreicht die Neustädterin die Bedeutung dieser Einrichtung. „Das gibt Kraft.“

Zu ergänzen ist ihre Selbstdisziplin. „Ich habe nie in die Zukunft geblickt“, sagt Daniela Heinemann, „immer nur auf den nächsten Schritt geguckt und einen nach dem anderen abgearbeitet.“ Das empfiehlt sie jedem Krebspatienten, um den großen Berg, der sich plötzlich vor einem auftürmt, überwinden zu können und nicht zu kapitulieren.

Kein schlimmer Krankheitsverlauf

Ihr Sohn sei eine große Motivation gewesen, sagt die 51-Jährige. „Er sollte mich möglichst nie leiden sehen.“ Immer wieder flicht sie ins Gespräch ein, dass sie ganz großes Glück hatte. Ihr Krankheitsverlauf sei im Gegensatz zu dem vieler anderer Krebspatienten nicht schlimm gewesen, sagt die Frau, die in der Natur neue Energie tankt.

Schon kurz nach der Mammografie im September 2018 hat Daniela Heinemann den Knoten selbst ertastet. „Egal, welches Alter“, appelliert sie deshalb an alle Frauen, „immer abtasten!“ Die erneute Einladung zum Ultraschall und damit direkt verbunden die Biopsie wegen des bösartigen Mammakarzinoms kam postwendend ins Haus. „Als die Ärztin dann anrief und sagte, der Tumor sei bösartig, kam eine gewisse Schockstarre“, erinnert sie sich. „Ich habe nicht einmal geheult.“ Zuversicht hat sie aus der ärztlichen Aussage geschöpft, dass sie zu den Frauen zähle, die einen aggressiven, aber gut behandelbaren Brustkrebs hätten.

„Die ersten vier von 16 Wochen Chemo waren furchtbar“, findet die 51-Jährige, „wenn die geschafft sind, ist das Schlimmste überstanden.“ Sie fühlte sich erschöpft, hatte keinen Appetit. Und schon nach der zweiten Behandlung seien die Haare ausgegangen, erinnert sich Daniela Heinemann und hält einen Moment inne, ehe sie fortfährt. Ja, sie habe während der Zeit darum gebangt, ob die Chemo anschlage und sie wiederkommen dürfe, blickt die Frau mit dem pfiffigen Kurzhaarschnitt zurück, die jeder vor der Krankheit nur mit langen Haaren kannte.

Die Brustkrebsbehandlung war von Terminen, körperlicher Schwäche und eben auch Schmerzen bestimmt. Die oft langen Wartezeiten empfand Daniela Heinemann als starke seelische Belastung. Dass sie die Krebsbehandlung tatsächlich durchhalten und ihre eigenen Kräfte mobilisieren konnte, daran hätten ihre sozialen Kontakte einen hohen Anteil, ist sich Daniela Heinemann sicher.

Viel Hilfe und Verständnis

Zuerst mochte sie sich nur der Schwester anvertrauen. „Die Angehörigen leiden ja am meisten“, weiß die Neustädterin aus ihrem Erleben und wollte sie so wenig wie möglich belasten. Die Hilfe und das Verständnis ihrer Schwester, Mutter, auch ihres Sohnes und Ex-Mannes waren wichtige Stützen.

„Ich hatte außerdem jede Menge Zuspruch von Freunden, Nachbarn und Bekannten. Alle haben mir geholfen“, erinnert sich die 51-Jährige. „Ich habe nun sieben Schutzengel zu Hause“, fügt sie lächelnd hinzu. Sie haben sie regelmäßig besucht, zu Spaziergängen oder zum Essen eingeladen. „Das pusht, da musste ich raus, das war gut.“

Die Liste der Unterstützung ließe sich um viele weitere Beispiele ergänzen. „Das soziale Netzwerk ist ganz wichtig“, betont die Neustädterin. Sie hat während der Behandlung auch eine neue Freundin gefunden, die die gleichen Erfahrungen gemacht hat und sie daher gut versteht.

Für die Pflege ihrer Freundschaften nimmt sich Daniela Heinemann nun mehr Zeit. Die gelernte Speditionskauffrau hat sich für ihren Wiedereinstieg einen 20-Stunden-Job bei der Agentur für Arbeit gesucht. „Ganz bewusst etwas Soziales, das läuft und macht viel Spaß“, sagt sie. Darüber hinaus geht sie mit nicht weniger Freude noch zwei Mini-Jobs nach. Dass das mehr an Freizeit mit weniger Einnahmen verbunden ist, nimmt Daniela Heinemann gern in Kauf: „Ich will mehr leben und meine Freizeit genießen!“