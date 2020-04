Julia Holz vom Welcome Center der Uni Bremen spricht sich mit "Seniorcitizen" Thomas Neumann aus der Neustadt über Unterstützungsmaßnahmen ab. (Frank Thomas Koch)

Normalerweise öffnet das „Café International“ des Welcome Centers der Universität Bremen jeden Mittwoch im Gebäude GW2. Von 16 bis 18 Uhr sitzt das Team der zentralen Servicestelle für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für alle nicht-akademischen und praktischen Fragen vor oder während ihres Bremen-Aufenthalts mit eingeschriebenen Studierenden im Rentenalter zusammen.

Auf den roten Sofas würden sich Jung und Alt dann in lockerer Atmosphäre bei Tee, Kaffee, Gebäck und Obst angeregt austauschen, erzählt Julia Holz als hauptamtliche Mitarbeiterin des Welcome Centers, das auch diese sogenannten „Seniorcitizens“ betreut. „Der harte Kern besteht aus zwölf Aktiven“, sagt sie. Unter diesen „Seniors“ sind nicht nur Menschen, die nach einem erfüllten Berufsleben an der Universität Bremen studieren, sondern auch welche, die sich ehrenamtlich in uniweiten internationalen Projekten engagieren.

Doch in diesen Krisenzeiten läuft auch der Betrieb an der Universität Bremen alles andere als normal. Präsenzveranstaltungen sind derzeit tabu. Das Sommersemester wird für die Studierenden digital verlaufen. Und das „Café International“ sei deshalb kurzerhand zum digitalen Treff deklariert worden, informiert Julia Holz. „Für die Seniors ist das eine Handreichung nach Hause“.

Ab 16 Uhr könne sich das sechs Personen umfassende Team des Welcome Centers nun weiter mittwochs mit den „Seniorcitizens“ im virtuellen Raum austauschen. Dafür bräuchten die Gesprächspartner lediglich einen Laptop oder ein Smartphone. „Super, da konnte ich endlich mal wieder Englisch sprechen“, zitiert Julia Holz die freudige Reaktion eines eingeschriebenen Studenten älteren Semesters.

Alle hätten das nötige Know-how für diese digitale Form der Kommunikation, berichtet Julia Holz. Und zu dem 82-Jährigen, der letztes Mal noch nicht im „Café International“ vorbeischauen konnte, ist die junge Frau gern rausgefahren, um das Problem mit dem Smartphone zu lösen und ihn gleich ganz praktisch in die korrekte Bedienung einzuweisen. Somit kann er sich nun auch an den Gesprächen beteiligen, die inzwischen inhaltliche Schwerpunkte haben.

Damit sind wir gleich beim zweiten Novum: den Hilfsangeboten der Jungen für die Älteren. „Wir wollen etwas zurückgeben“, begründet Julia Holz das ehrenamtliche Engagement, zu dem sie und Janna Wilbers als hauptamtliche Welcome-Center-Kräfte, die drei studentischen Mitarbeitenden und die Auszubildende sich entschlossen haben. Sie erklären sich bereit, Einkäufe für die „Seniorcitizens“ zu erledigen, bei der Gartenarbeit zu helfen oder im Haushalt kleinere Arbeiten zu erledigen.

Zu Ostern hat das Welcome-Center-Team sogar selbst gebastelte Karten an die betagten Studierenden verschickt. „Wir wollten versuchen, ihnen damit eine Osterfreude bereiten“, erzählt Julia Holz. Der Antrieb für sie und ihre Mitstreiter aber ist: „Wir wollen etwas zurückgeben.“

Die „Seniorcitizens“ seien für junge Forschende und Gastwissenschaftler, die allein oder mit ihren Familien für eine kürzere oder längere Zeit in Bremen aufhielten, eine willkommene Hilfe, fährt sie fort. Sie leisteten einen Betrag dazu, dass sich die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt in der Hansestadt wohlfühlen und somit zur Integration.

Denn durch die Vermittlung über das Welcome Center würden sich die älteren Studierenden und der Universität verbundenen Seniorinnen und Senioren rührend um die Neu-Bremer kümmern, berichtet Julia Holz von deren ehrenamtlicher Unterstützung für ihre zentralen Servicestelle. Sie nähmen sich im Rentenalter die Zeit, um zum Beispiel bei der Einrichtung der neuen Wohnung zu helfen, eine Doktorarbeit gegenzulesen oder ein Begrüßungsfrühstück auszurichten. Andere würden den Forschenden aus aller Welt auch durch eine Stadtführung auf Deutsch oder Englisch einen ersten Einblick in Bremen und die deutsche Kultur geben. „Wir wollen Internationalität an der Uni leben“, stellt Julia Holz heraus. Und das in jedem Alter.

Einer der „Seniorcitizens“ ist der vor drei Jahren pensionierte Gymnasiallehrer Thomas Neumann aus der Neustadt. Der kulturaffine Bremer wollte seine freie Zeit für etwas Sinnvolles nutzen, daher hat er eine E-Mail an das International Office der Universität geschickt.

Daraufhin wurde er an die „Seniorcitizens“ verwiesen. „Es ist toll, dass es eine solche Dienststelle gibt, die persönliche Beziehungen herstellt“, sagt Neumann und lobt die freundlichen Mitarbeiter. „Das macht die ganze Arbeit und Stimmung aus.“

Sein Engagement bei den „Seniorcitizens“ empfindet Thomas Neumann als „persönliche Win-Win-Situation“ – für ihn wie die Doktoranden und Forscher, die er begleitet (hat). Er sei zum Beispiel mit ihnen in die Oper oder ins Konzert gegangen oder ins Künstlerdorf Worpswede gefahren. Aus diesen Begegnungen außerhalb offizieller Institutionen haben sich nach seinen Worten auch persönlich enge Kontakte ergeben. Der ehemalige Lehrer hat zum Beispiel Gegenbesuche in Rumänien und Japan gemacht.

Die beiden neuen Angebote des Welcome Centers empfindet Thomas Neumann als „schöne, warmherzige Aktionen“. Auf die Offerte eines Doktoranden aus Jordanien, der ihm die Einkäufe abnehmen wollte, ist der Neustädter zwar nicht eingegangen. Doch im virtuellen „Café International“ gehört der Neustädter zu den Stammgästen. „Es ist der persönliche Geist, der da herrscht, der durch die derzeitigen Bedingungen verstärkt wird: Man arbeitet miteinander und sorgt sich umeinander.“