Das Podcast-Team von "Wer macht so was?" (von links): Kim Torster, Elena Matera, Olga Gala, Jean-Pierre Fellmer und Eva Przybyla. (Imke Wrage)

Worum geht es?

Fünf Folgen von Angesicht zu Angesicht mit jungen Bremerinnen und Bremern: Bei „Wer macht so was? Streifzüge durchs junge Bremen" sprechen junge Journalistinnen und Journalisten mit Menschen zwischen 20 und 35 Jahren über ihre Szene, bremische Subkultur und das Lebensgefühl in ihrer Stadt.

Wer steckt hinter dem Podcast?

Fünf angehende und frische Redakteurinnen und Redakteure des WESER-KURIER: Kim Torster, Elena Matera, Olga Gala, Eva Przybyla und Jean-Pierre Fellmer gehören zum Podcast-Team. Auch wir sind wie die Gesprächsparterinnen und -partner zwischen 20 und 35 Jahre alt, leben in Bremen und interessieren uns für ganz unterschiedliche Themen.

Was ist die Idee?

Was bewegt junge Menschen in Bremen? Wie verbringen sie ihre Zeit? Wir lassen junge Menschen in Bremen zu Wort kommen und sprechen mit ihnen über diese Fragen. Dabei geben unsere Gäste uns einen Einblick in ihre Lebenswelt.

Wie kam es zu dem Projekt?

Bei einem gemeinsamen Treffen stellten wir fest, dass wir große Podcast-Fans sind. Zuerst war es nur eine vage Idee, die wir jedoch über viele Monate verfolgten. Erfahrungen sammelten wir schon vor unserer Podcast-Zeit beim WESER-KURIER: Jean-Pierre Fellmer machte in Nordrhein-Westfalen Radio, Eva Przybyla startete eine eigene Podcast-Sendung in Hamburg und Olga Gala besuchte auf einer Journalismus-Konferenz ein Podcast-Seminar. Dieses Wissen nutzten wir, um ein Konzept zu erarbeiten.

Jetzt ist die erste Staffel produziert. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören! Sie haben Anregungen, Themenideen, Fragen oder Kritik zu unserem Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an: wermachtsowas[at]weser-kurier.de.