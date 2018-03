Bei Bombenentschärfungen in Bremen kommt es auch immer wieder zu weiträumigen Sperrungen. (Frank Thomas Koch)

Zum vierten Mal innerhalb von fünf Monaten ist am Mittwoch eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe in der Überseestadt entschärft worden. Alle Blindgänger lagen auf demselben Grundstück am Löwenhof, unmittelbar vor dem markanten Hochregellager. Wie schon in den Fällen zuvor mussten die Stephanibrücke und die Bahnstrecke zwischen Bremen und Oldenburg vorübergehend gesperrt werden. Anders als vor zwei Wochen traf es diesmal nicht den starken Feierabendverkehr an einem Freitag, sondern den schwächeren Verkehr an einem Mittwochmittag.

Stau im Steffensweg

Es reichte aber aus, um zum Beispiel den Bremer Westen ab dem Zeitpunkt der Sperrung um 11.30 Uhr bis zur Aufhebung gegen 12.50 Uhr weitgehend lahmzulegen. Der Rückstau vom Nordwestknoten zog sich zeitweise über drei Kilometer bis zum Beginn der Gröpelinger Heerstraße in Höhe des Waller Friedhofs. Die Nordstraße war in Richtung Stadtmitte ab Elisabethstraße gesperrt, sodass der Verkehr über den Waller Ring zur Waller Heerstraße abgeleitet wurde. Zahlreiche Lkw-Fahrer suchten dennoch eigene Ausweichrouten und quälten sich durch die Wohnstraßen zwischen den Hauptverkehrsadern. Im Steffensweg ging vorübergehend nichts mehr, sodass sich Fußgänger und Radler ihren Weg durch die Fahrzeugkolonnen bahnen mussten.

Auf der Nordstraße warteten Straßenbahnen der Linie 3 stadteinwärts an der Haltestelle Elisabethstraße auf ihren Einsatz. In der Waller Heerstraße endete die Linie 10 an der Haltestelle Gustavstraße. Die als Ersatz gedachten Busse standen ebenso im Stau wie alle übrigen Autofahrer.

Etwa 1500 Menschen mussten für die Dauer der Entschärfung ihre Wohnungen und Büros räumen. 15 Personen konnten ihre Häuser nicht selbstständig verlassen und wurden von der Feuerwehr zur Notunterkunft ins Schulzentrum Grenzstraße gebracht. Nur einige Dutzend weitere betroffene Anwohner nutzen ebenfalls diese Aufenthaltsmöglichkeit.

Nach Angaben der Polizei dauerte es nach Ende der Sperrungen rund 30 Minuten, bis sich der Verkehr wieder normalisiert hatte. Der Nahverkehr benötigte einige Stunden länger, um sich wieder in seinen üblichen Takt einzupendeln.

Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg

Sprengmeister Andreas Rippert hat eine Erklärung dafür, warum schon mehrmals in der Überseestadt Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden. „Weserbrücken, Gleis- und Hafenanlagen wurden besonders bombardiert“, sagt er. Entsprechend hoch sei die Quote von Blindgängern. Nahezu täglich würden auf den Baugrundstücken nach gezielter Suche auch Brandbomben und Granaten unschädlich gemacht. Dafür seien allerdings keine Sperrungen notwendig. Weitere Funde auch von großen Fliegerbomben sind laut Rippert nicht auszuschließen. Bislang seien 80 Prozent des Grundstücks am Löwenhof abgesucht.