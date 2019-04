Drogen, gefälschte Ware oder auch größere Summen Bargeld, die hätten angemeldet werden müssen – damit setzt sich der Zoll Tag für Tag auseinander. Am Dienstag zieht das Hauptzollamt Bilanz für das Jahr 2018. (Philipp Jeske)

Bilanz des Hauptzollamts

Das Hauptzollamt Bremen berichtet über die eingenommenen Zölle, über Drogenfunde und über die Lage zur Schwarzarbeit 2018.

16. Bremer Solidaritätspreis

Die Menschenrechtsanwälte Martín und Víctor Fernández Guzmán werden am Abend mit dem 16. Bremer Solidaritätspreis geehrt. Sie haben die Organisation „Breite Bewegung für Würde und Gerechtigkeit“ in Honduras gegründet. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird um 18 Uhr im Rathaus verliehen. Neben dem Preisgeld wird eine Skulptur des Bremer Künstlers Bernd Altenstein übergeben.

Studie zu schmelzendem Eis

Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven stellt eine Studie zu schmelzendem Meereis in der Arktis vor.

Kopf des Tages: Detlef Scheele

Mal wieder wagt sich ein Hamburger nach Bremen: Detlef Scheele, geboren 1956 in der anderen schönen Hansestadt und seit 2017 Chef der Bundesagentur für Arbeit, ist am heutigen Dienstag zu Besuch im kleinsten Bundesland. Scheele nimmt an der Senatssitzung teil und will am Nachmittag das Goethequartier in Bremerhaven-Lehe besuchen. Die Seestadt ist von Langzeitarbeitslosigkeit geplagt – vielleicht bringt Scheele Ideen mit.

Tipp des Tages: Im Rudel die schönsten Hits aller Zeiten singen

Simon Bröker und Felix Fleischmann fordern Sangesfreudige erneut zum Rudelsingen im Modernes auf. Mit den schönsten Hits aller Zeiten möchten die Musiker ihr Publikum auf den Frühling einstimmen. Kräftiges Mitsingen ist dabei gefragt. Die Texte werden mit einem Beamer gut lesbar an eine Leinwand projiziert. Beim Rudelsingen treffen sich in lockerer Atmosphäre Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu singen. Dabei werden sie von Simon Bröker und Felix Fleischmann angeleitet und mit Gitarre, Bass, Ukulele und Percussion begleitet. Diese Form eines Konzerts hat ihren Ursprung in Münster und schon seit mehreren Jahren immer mehr Anhänger in ganz Deutschland. Dienstag, 2. April, um 19.30 Uhr im Modernes, Neustadtswall 28