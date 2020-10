Mitarbeiter aus 17 Kitas haben sich zu einer aktiven Mittagspause zwischen Dom und Rathaus getroffen. (Frank Thomas Koch)

Die Beschäftigten von Kita Bremen finden an diesem Mittwoch bei ihrem Warnstreik zwischen Dom und Rathaus deutliche Worte: Eine „Sauerei“, eine „Ohrfeige“ oder „eine Katastrophe“ nennen sie das Angebot der Arbeitgeberverbände vom vergangenen Freitag. Die Arbeitgeberseite hatte den bundesweit gut 2,5 Millionen Beschäftigten 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Die Forderung der Gewerkschaft Verdi: ein Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens eine Erhöhung um 150 Euro und das bei einer Laufzeit von einem Jahr. Auch die Ausbildungs- und Praktikumsgehälter sollen nach Willen von Verdi angehoben werden.

Um diese Forderungen zu unterstreichen, gingen am Mittwoch allein in Bremen und Niedersachsen mehr als 6500 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes auf die Straße, Warnstreiks gab es in ganz Deutschland. Aufgrund der Pandemie verzichtete Verdi auf eine zentrale Kundgebung und setzte dafür auf mehrere Orte sowie auf einen Livestream vom Opernplatz in Hannover, bei dem der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke sprach.

Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Ulrich Mädge, verteidigte das Angebot: Es sei „mehr als nur fair, gerade vor dem Hintergrund der über Jahre eingebrochenen Finanzen der Kommunen.“ Die Arbeitgebervertreter erwarteten, dass auf der Basis ihres Angebots in der nächsten Verhandlungsrunde eine schnelle Einigung erzielt würde. Die Gespräche werden an diesem Donnerstag fortgesetzt.

In Bremen wurden an den Kliniken der Gesundheit Nord kleinere Kundgebungen veranstaltet. Beschäftigte etwa vom Umweltbetrieb Bremen, von Immobilien Bremen oder der Stadtreinigung waren zu einem sogenannten Home-Strike aufgerufen.

Mitarbeiter aus 17 Kitas trafen sich zu einer aktiven Mittagspause, bei der sie mit Plakaten und Girlanden, die sie in ihren Einrichtungen gebastelt hatten, auf ihre Arbeitsbedingungen aufmerksam machten. Um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten, hatte sich die Gewerkschaft entschieden, lediglich zu einem Warnstreik in der Mittagspause aufzurufen. Viele der Erzieher haben nach eigenen Angaben dafür nun einen Urlaubstag geopfert. „Wir fordern ein vernünftiges Angebot, das den Bedarfen entspricht„, sagte Grit Wetjen, Personalratsvorsitzende von Kita Bremen. “Wenn es nach uns geht, wollen wir gar nicht streiken. Wenn sich jedoch nichts ändert, werden wir es tun müssen.“

Die Kritik am Angebot der Arbeitgeberverbände: Die Laufzeit des neuen Angebots sei zu lang, außerdem wollten die Arbeitgeber die Eingruppierungsgrundlagen so verändern, dass Beschäftigte künftig herabgestuft werden könnten. Das würde in Teilen eine noch schlechtere Bezahlung bedeuten. Die Einstiegsbedingungen für Auszubildende seien mit dem neuen Angebot schlechter als vorher, sagt Wetjen weiter. „Wir brauchen junge Leute in unserem Beruf, dafür muss die Bezahlung attraktiver werden.“ Erzieherin Christine Grotheer betont, dass die Herausforderungen immer größer würden. „Es ist schwierig, allen Kindern gerecht zu werden, wenn die Gruppen groß sind und junge Kinder oder welche mit Sprachproblemen dabei sind.“

Auch in Bremerhaven gingen zahlreiche Beschäftigte in den Ausstand: etwa die des Alfred-Wegener-Instituts oder von Bremenports und der Bädergesellschaft. Nach Angaben von Verdi konnten Behörden und Sparkassen partiell nur eingeschränkte Dienstleistungen anbieten, der Müll blieb liegen und auch Zulassungsstellen waren betroffen.