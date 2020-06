Wird nach Medienberichten ebenfalls geschlossen: Die Karstadt-Sports-Filiale Bremen. (Christina Kuhaupt)

Leere in der City und Frust bei den Beschäftigten: Das geplante Aus von Dutzenden Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) sowie 20 Standorten der Tochter Karstadt Sports schürt in vielen Kommunen die Angst vor verödeten Innenstädten. Mitarbeiter sprachen von einer „schrecklichen Entscheidung“, die Gewerkschaft Verdi hofft aber weiter, doch noch die Schließung einiger Niederlassungen verhindern zu können.

Nach Berichten verschiedener Zeitungen der Funke Mediengruppe trifft es bei Karstadt Sports auch den Standort in Bremen. Das war in den ersten Meldungen noch offen geblieben. Nach Informationen des „Kölner Stadt-­Anzeigers“ gehören ferner die Niederlassungen in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und München sowie die Hauptverwaltung von Karstadt Sports in ­Essen zu den Standorten, die gestrichen werden.

Andere Standorte ohne Streichungen

An Karstadt Sports hatte Ende Mai die private Loitz-Stiftung aus Essen Interesse bekundet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bot die Loitz-Stiftung 40 Millionen Euro, das Angebot sei seinerzeit aber ohne Angabe von Gründen abgelehnt worden. Sachwalter Frank Kebekus und das Karstadt-Management müssen nun bis Ende Juni dem Amtsgericht Essen ihren Sanierungsplan vorlegen.

Andere Standorte hatten mehr Glück als Bremen. So bleiben zum Beispiel in Duisburg Galeria Kaufhof und Karstadt erhalten, im westfälischen Münster wird neben den beiden großen ­Warenhäusern auch noch Karstadt Sports weitergeführt. An beiden Standorten liegen – ähnlich wie in Bremen – Karstadt und Galeria Kaufhof in unmittelbarer Nähe zueinander.

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen bundesweit in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Unternehmen rechnet aufgrund der Pandemie und den dadurch ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro.