Matthias Höllings betrachtet in der Kunsthalle das einzige Werk der Sonderausstellung, seine schlafende Mutter Ursula. (Christina Kuhaupt)

„Junge, du spinnst mal wieder!“ Das oder etwas in der Art hätte seine Mutter Ursula Misselhorn wohl gesagt, wäre sie am gestrigen Dienstag um 14.30 Uhr dabei gewesen in der Bremer Kunsthalle. Obwohl, sie war ja dabei, war sogar der Mittelpunkt der so skurrilen wie liebenswerten Aktion, die sich Matthias Höllings ausgedacht hatte. Und sehr wahrscheinlich, auch wenn sie das vielleicht nicht zugegeben hätte, wäre Ursula Misselhorn auch „pappenstolz“ darauf gewesen, Sujet der ersten privaten Ein-Bild-Ausstellung des Museums gewesen zu sein.

Das Werk, das nur für einen Tag in der Kunsthalle zu sehen war, heißt „Die Schlafende“. Es zeigt die 15-jährige Ursula und die Geschichte dazu geht so: Höllings Mutter, sie lebt seit Jahrzehnten nicht mehr, hätte am 4. Dezember 2018 ihren hundertsten Geburtstag gefeiert. Ebenfalls an einem 4. Dezember, im Jahr 1933 war's, hatte die Malerin Maria Misselhorn vergessen, für ihre kleine Schwester ein Geburtstagsgeschenk zu besorgen. Um dieses Versäumnis nicht auffallen zu lassen, stellte Maria, damals 25 Jahre alt, ihre Staffelei neben das Bett der Mittagsschlaf haltenden Schwester und bannte sie innerhalb von nur einer Stunde in Öl.

„Als Ursula aufwachte, bekam sie das Bild geschenkt“, erzählt Höllings. „Meine erste Erinnerung an das Bild stammt aus den späten 50er Jahren. Es hing immer im Schlafzimmer meiner Mutter, in allen ihren Wohnungen.“ Bevor das Bild aber zum unverzichtbaren Schlafzimmerinventar wurde, machte es im Februar 1935 einen Ausflug in die Kunsthalle. Maria Misselhorn durfte damals für den Bremer Kunstverein zusammen mit anderen Künstlern aus der Region ausstellen, „und sie brauchte wohl eine Auswahl, deshalb musste meine Mutter das Bild hergeben“, mutmaßt Höllings.

Der Aufkleber, der auf diese Ausstellung hinweist, pappt noch auf der Rückseite des Bildes, ebenso der Hinweis „700 Reichsmark“. Ob das ein Verkaufspreis war oder eine Versicherungssumme, ist heute unklar, allerdings eigentlich auch egal. Das Bild blieb in Ursulas Besitz und auch ihr Sohn würde es nie verkaufen – im Gegenteil, er setzt seit einigen Jahren viel daran, so viele der Bilder seiner Tante wie möglich in seinen Besitz zu bringen. „Andere gucken sich Fotoalben mit ihrer Familiengeschichte an, ich sammele die Bilder meiner Tante und die Gegenstände, die auf ihnen zu sehen sind“, sagt der ehemalige Sprecher der ÖVB-Arena, der übrigens über die Jahre auch eine überaus stattliche Sammlung mit Beatles-Devotionalien zusammengetragen hat.

Der Aufkleber der Kunsthalle jedenfalls fiel Höllings auf, als er das Bild nach dem Tod seiner Mutter erbte. Und da kam ihm wieder in den Sinn, dass seine Mutter ihm öfter erzählt hatte, sie hätte mal in der Kunsthalle geschlafen. „Damit konnte ich nie etwas anfangen, aber dann habe ich es verstanden“, erinnert er sich. Und weil Matthias Höllings nicht nur ein sehr guter Erzähler von Geschichten aller Art ist, sondern auch ein Faible hat für die kuriosen und ein bisschen verrückten, überlegte er sich, dass es doch eigentlich ein schöner Abschluss dieser Geschichte wäre, „Die Schlafende“ noch einmal in die Kunsthalle zu bringen.

„Ich habe immer wieder mal daran gedacht über die Jahre und im letzten Jahr bin ich drauf gekommen, dass der 100. Geburtstag meiner Mutter das ideale Datum wäre. Zu ihren Ehren und für mich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Also habe ich Dorothee Hansen angerufen und nachgefragt“, sagt Höllings. Hansen, die stellvertretende Direktorin der Kunsthalle, fand die Idee sofort gut. „So eine Anfrage hatten wir noch nie, aber ich fand, dass das so eine schöne Geschichte ist. Da waren wir gerne bereit, das zu ermöglichen“, sagt sie.

Und so packte Höllings sich seine schlafende Mutter in Öl unter den Arm – bei ihm zu Hause hängt das Bild übrigens nicht im Schlafzimmer, das liegt am Veto seiner Frau – und brachte sie in die Kunsthalle. Dort fand sie ihren Tages-Platz auf einer Staffelei, umgeben von Werken, die ebenfalls in den 30er- und 40er-Jahren gemalt wurden. Für den Ehrentag hatte Höllings rund 20 Freunde eingeladen, genau für die Zeit des Mittagsschlafs. „Die wussten gar nicht genau, worum es geht. Aber die kennen mich ja“, sagt er und lacht. Und dann stand er also ein bisschen gerührt am 4. Dezember um 14.30 Uhr im Saal 28 vor der „Schlafenden“ und erzählte ihre Geschichte.