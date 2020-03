Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet jeden Tag von seiner Situation in Zeiten der Corona-­Krise. (Christina Kuhaupt)

Ich sitze im Büro und arbeite mich durch Formulare. Für den Antrag auf Steuerstundungen soll man die genauen Folgen der Corona-Krise für den Betrieb beschreiben. Was soll ich denn da eintragen? Ich muss auf Regierungsbeschluss das Café schließen. Das sollte doch reichen.

Das Büro liegt direkt neben dem Café, und für einen Sonntagnachmittag ist es jetzt einfach seltsam ruhig. Sonst hört man hier immer Gemurmel aus dem Gastraum und Geschirr klappert. Die vertrauten Geräusche fehlen.

Beim Frühstück hat der Familienrat getagt und Ideen gesucht, wie es weitergehen kann. Wir haben für den Außerhaus-­Verkauf in jedem Fall geöffnet, aber das bisherige Geschäftsmodell funktioniert zurzeit nicht. Ich kann nicht den Tresen vollbacken und darauf setzen, dass abends alles verkauft ist. Die Erfahrungswerte zu Wochentagen und Jahreszeit sind jetzt nicht mehr die Realität. Wir müssen das Angebot der reduzierten Nachfrage anpassen, sonst sind die Verluste ja noch größer. Aber wie? Für diesen Montag haben wir zum Glück ein paar konkrete Bestellungen. Der Chef eines anderen Unternehmens will sich bei seinen Mitarbeitern mit Kuchen für ihr Engagement in dieser Krise bedanken. Das ist eine nette Geste, und sie hilft auch uns.

Es wäre gut, wenn wir jetzt mehr auf Bestellung arbeiten könnten, oder wir müssen irgendwie einen täglichen Backzettel rausgeben, was jeweils im Angebot ist. Meine Kinder haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine inoffizielle Facebook-Seite über Stecker gibt, weil die Leute über das Café diverse Einträge machen. Das wusste ich nicht. Man lernt immer noch dazu. Die könnte man jetzt natürlich übernehmen und das Angebot eintragen. Aber erreiche ich damit eigentlich unsere Kunden? Weiß ich, wie es ihnen geht? Es ist so vieles ganz neu.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann.