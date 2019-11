Nutrias, auch Wasserratte oder Biberratte genannt, unterhöhlen Deiche und Ufer – und sie vermehren sich sehr schnell. (Silas Stein/DPA)

Kaum ein halbes Jahr ist es her, dass die Jagdfreigabe für Nutrias in Bremen in Kraft getreten ist. Zuvor durften die Großnager, die aus Südamerika stammen, nur mit einer Ausnahmegenehmigung gejagt werden. Im Blockland, an der Ochtum, in Habenhausen und an Fleeten in Findorffer Wohngebieten breiten sie sich aus. Die Wasser- oder Biberratten sind zwar Vegetarier und daher keine Gefahr für Bodenbrüter und andere Tiere. Weil sie aber Ufer von Gräben und auch Deiche unterhöhlen, soll ihnen der Garaus gemacht werden. So aussichtslos das auch erscheint.

Die Niederlande haben seit 17 Jahren Erfahrung mit dem Versuch, sich der Nutrias zu entledigen. Es ist beim Versuch geblieben: Immer wieder sind Tiere aus Niedersachsen über die Landesgrenze gewandert. Auch in Bremen ist klar: „Erfolge im Zurückdrängen der Gesamtverbreitung der Nutrias können durch Bejagung nicht erzielt werden, lediglich im ,Objektschutz‘ zum Beispiel für Deiche und andere Hochwasserschutz- oder wasserwirtschaftliche Anlagen sowie zur Ausdünnung der Bestände.“ So lautete kürzlich die Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU.

Der Streckenbericht für das Jagdjahr 2018/2019 listet laut Stadtjägermeister Harro Tempelmann 411 Nutrias auf. Im Jahr zuvor hatten einige wenige der rund 600 Mitglieder der Bremer Jägerschaft 195 Tiere mit Sondergenehmigung erlegt. Seit die Jagd ganzjährig freigegeben ist, dürfte die Strecke am Saisonende im März deutlich länger sein. Vor Kurzem habe man 500 erlegte Nutrias gezählt, und die Zahl steige stetig, sagt Harro Tempelmann. Allein im Blockland seien bereits 420 Tiere getötet worden.

Wie in Niedersachsen ist der Muttertierschutz aufgehoben worden. „Sonst wäre die Nutria-Jagd gar nicht möglich“, sagt Marcus Henke, Vizepräsident der Landesjägerschaft Bremen. „Optisch kann ich weibliche und männliche Tiere aus der Entfernung nicht unterscheiden.“

Sönke Hofmann, der Bremer Nabu-Landesgeschäftsführer, hält „das nicht-selektive Töten auch von Muttertieren“ für nicht tierschutzgerecht. „Die oft behauptete Gefährdung der Deiche sieht der Nabu differenziert und als weit übertrieben an.“ Den Nutrias würden oft Schäden angelastet, die in Wahrheit auf das Konto der Bisame gingen. Und nachdem ein Biber auf der Autobahn 281 überfahren worden sei, sorgt sich der Nabu um dessen Wiederansiedlung, weil Verwechslungsgefahr bestehe und die Biber erschossen werden könnten. Jäger Marcus Henke nennt das „Populismus und Ideologie“. Jäger seien sehr wohl imstande, Bisam, Nutria und Biber zu unterscheiden. „Außerdem gibt es hier keine Biber.“ Er sieht, was die Nutrias angeht, „kein Risiko“, dass Jungtiere ohne Mutter verhungern. „Die gehen gerne in dieselbe Falle“, so Marcus Henke.

Auch Hofmanns Kritikpunkt, dass Nutrias mit „stark erhöhter Reproduktion“ auf Verluste reagierten und die Jäger deren Vermehrung nur noch vorantrieben, lässt Henke nicht gelten: „Das ist ein altes Gerücht und nicht erwiesen.“ Die einzigen Vorbedingungen für die dynamische Verbreitung der Tiere seien ein erhöhtes Nahrungsangebot bei günstiger Witterung und ausreichend Raum.

Im Bereich des Bremischen Deichverbandes Links der Weser hat Geschäftsführer Michael Dierks „bisher keinen Befall, keine Baue in Deichen“ festgestellt. Schäden gibt es dennoch. „Wir engagieren uns vorsorglich“, sagt er. Am Blocklander Wümmedeich, im Gebiet des Deichverbandes am rechten Weserufer, waren im vorigen Winter an 15 Stellen Schäden festgestellt worden. Verbandsgeschäftsführer Wilfried Döscher führt die „Löcher“ eindeutig auf Nutrias zurück. Viel Arbeit für den Deichverband. „Wir graben die Löcher flächig aus und verdichten das Ganze dann mit dem Bagger.“ Hinzu kämen „die zahlreichen Unterhöhlungen an Uferböschungen der Gräben im Blockland“, die sowohl „Gefahren für das Wassermanagement“ als auch für die Arbeiter darstellten.

„Das ist unfassbar, was da draußen los ist“, sagt Jäger Marcus Henke. „Ich habe so etwas noch nie erlebt, eine invasive Art, die sich so schnell verbreitet.“ Ab dem fünften Lebensmonat könnten die Nager sich bereits fortpflanzen. Pro Jahr seien drei Würfe mit je fünf bis acht Jungtieren zu erwarten. Kritik schwingt mit an der Umweltbehörde, die die EU-Vorgaben zur Eindämmung sogenannter Neozoen hätte früher anwenden sollen. „Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.“ Die Deichverbände haben 25 Lebendfallen zur Verfügung gestellt und zahlen den ehrenamtlichen Jägern eine Fangprämie oder Schwanzprämie genannte Entschädigung von sechs Euro für jede tote Wasserratte.

„Den Aufwand deckt das aber nicht“, sagt Henke. Es werde sowohl mit Fallen als auch mit der Waffe gejagt. „Und im Blockland ist es mitunter so nass, dass man dort nicht mit dem Auto fahren kann.“ Der Jäger ist dann mit dem Mountainbike unterwegs. Eine Stunde sei da schnell um, wenn das Handy Bewegung in der Falle signalisiere und er rausfahre, um die Tiere zu erschießen und anschließend die Falle zu leeren.

Dann, sagt Henke, würden die Nutrias abgebalgt. Die Fellwechsel GmbH, eine eigene Firma der Jagdverbände, übernehme die bundesweite Logistik. „Nutria ist ein sehr guter Pelz. In der DDR hat man Mäntel daraus gemacht.“ Zur nachhaltigen Verwertung gehört auch die Anschaffung dreier Kühltruhen, in denen erlegte Wasserratten aus Bremen und Bremerhaven zunächst gesammelt werden. Schließlich falle ein „Riesenmenge an Biomasse“ an, sagt der Jäger. Er hat schon von Nutrias gehört, die 19 Kilogramm wogen, „mehr als ein Reh“. Wasserratte schmecke gut, „ähnlich Kaninchen oder Spanferkel“. In den Niederlanden sei ihr Fleisch für 35 Euro das Kilo im Supermarkt zu bekommen. „Hier ist der Markt noch nicht vorbereitet.“ Die Jäger arbeiten daran und probieren – noch unter sich – südamerikanische Nutria-Rezepte aus.